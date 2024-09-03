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Dünya

Trump'tan 2020'deki seçimlere müdahale etme konusuyla ilgili çarpıcı açıklama

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, 2020'deki seçimlere müdahale etme konusunda 'her türlü hakka' sahip olduğunu savundu.

AA3 Eylül 2024 Salı 11:18 - Güncelleme:
Trump'tan 2020'deki seçimlere müdahale etme konusuyla ilgili çarpıcı açıklama
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Trump, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta 2020'deki başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, 2020'de başkanlık seçimine ilişkin, "Her türlü hakka sahip olduğunuz bir başkanlık seçimine müdahale ettiğiniz için suçlandığınızı ve anket sonuçlarınızın yükseldiğini kim duymuş?" ifadesini kullandı.

Trump, bir adayın hakkında suçlamalar bulunduğunda anketlerdeki oy oranında düşüş yaşayacağına işaret ederek, kendi durumunda ise bunun aksine anketlerde yükseliş gösterdiğini kaydetti.

Eski Başkan Trump, 1 Ağustos 2023'te, Washington DC Bölge Mahkemesine sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanmıştı.

2020 başkanlık seçim sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimine ilişkin yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a 4 suçlama yöneltilmişti.

Suçlamalar, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi soruşturmayı engellemek için komplo kurma", "resmi soruşturmayı engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" iddialarını içeriyordu.

ABD Yüksek Mahkemesi, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için eski Başkan Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

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