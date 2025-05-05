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Dünya

Trump'tan ABD askerini istemeyen Sheinbaum'a suçlama!

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ülkesine asker gönderme teklifini kabul etmediğini açıklayan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un kartellerden 'korktuğunu' söyledi.

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 06:42 - Güncelleme:
Trump'tan ABD askerini istemeyen Sheinbaum'a suçlama!
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Başkan Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sheinbaum'a uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ülkesine asker gönderme teklifinde bulunduğunu doğrulayan Trump, "Eğer Meksika, karteller konusunda yardım isteseydi bunu yapmaktan onur duyardık." diye konuştu.

Öte yandan Trump, "(Sheinbaum'un) Hoş bir kadın olduğunu düşünüyorum. Ancak kartellerden o kadar korkuyor ki doğru düzgün düşünemiyor." ifadelerini kullandı.

- SHEİNBAUM TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, dün uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine asker gönderme teklifini kabul etmediğini açıklamıştı.

Sheinbaum, Trump'a şu karşılığı verdiğini anlatmıştı:

"Ve ona ne dedim biliyor musunuz? Hayır, Başkan Trump. Toprak dokunulmazdır, egemenlik satılamaz. Buna gerek yok. İşbirliği yapabiliriz, birlikte çalışabiliriz ama siz kendi topraklarınızda, biz kendi topraklarımızda. Bilgi paylaşabiliriz fakat ABD ordusunun Meksika topraklarında bulunmasını asla kabul etmeyeceğiz."

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