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Dünya

Trump'tan ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin kararına tepki

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin diğer ülkelere uygulanan tarifeleri engelleyen kararının yanlış ve siyasi olduğunu öne sürdü.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 07:09 - Güncelleme:
Trump'tan ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin kararına tepki
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Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin gümrük vergileri konusunda "inanılmaz bir şekilde" ABD'nin aleyhine karar verdiğini ancak temyiz mahkemesinin bu kararı durdurduğunu ifade etti.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinde tarifeleri engelleyen kararı veren yargıçlara yönelik Trump, "ABD'ye böylesi bir zarar verme potansiyeline sahip olmaları nasıl mümkün olabilir? Tamamen 'Trump nefreti' mi? Başka ne gibi bir sebep olabilir?" ifadelerini kullandı.

Trump, getirdiği tarifeler sayesinde diğer ülkelerden ABD'ye trilyonlarca dolar aktığını öne sürerek, "ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin kararı çok yanlış ve siyasi. Umarım Yüksek Mahkeme, ülkeyi tehdit eden bu korkunç kararı hızla ve kararlı bir şekilde iptal eder." değerlendirmesinde bulundu.

"Dolandırıcıların" ülkeyi yok etmesine izin verilmemesi gerektiğini belirten Trump, şöyle devam etti:

"Korkunç karar, bu tarifeler için Kongre'nin onayını almam gerektiğini belirtiyordu. Diğer bir deyişle, yüzlerce politikacı haftalarca, hatta aylarca Washington'da oturup, bize adaletsiz davranan diğer ülkelerden ne kadar vergi alınacağı konusunda bir sonuca varmaya çalışacaktı. Eğer kabul edilirse, bu başkanın gücünü tamamen yok edecek, Başkanlık asla eskisi gibi olmayacak. Bu karar, ABD dışındaki tüm ülkeler tarafından dünyanın dört bir yanında alkışlanıyor. 'Radikal sol' yargıçlar, bazı çok kötü insanlarla birlikte Amerika'yı yok ediyor. Bu karara göre, ülkemiz Amerika'yı tekrar büyük yapacak trilyonlarca doları kaybedecektir. Bu, bir ulus olarak bize karşı şimdiye kadar verilmiş en sert mali karar olacaktır. ABD Başkanı'nın Amerika'yı kendisine ekonomik ve mali zarar verenlere karşı korumasına izin verilmelidir."

- TEMYİZ MAHKEMESİ KARARI GEÇİCİ OLARAK DURDURMUŞTU

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump'ın diğer ülkelerden ithal edilen mallara uyguladığı gümrük vergileri konusunda bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından hükümet aleyhine açılan davada mahkeme kararını açıklamıştı.

Kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, ithalatı gümrük vergileri yoluyla düzenleme konusunda Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında Başkan'a tanınan yetkiyi aştığını belirtilmişti.

Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılan kararda, itiraz edilen tarife kararlarının iptal edileceği ve bunların uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceği ifade edilmişti.

Trump yönetimi ise karara hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve Başkan'ın yetkisine müdahale ettiği gerekçesiyle itiraz ederek, temyiz mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Hükümetin temyiz süreci boyunca kararın yürürlükte kalmaması yönündeki talebini değerlendiren temyiz mahkemesi, Trump'ın diğer ülkelere uyguladığı tarifeleri engellemeye yönelik mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurmuştu.

  • Trump
  • ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi
  • tarife

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