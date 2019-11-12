Trump'tan sürpriz açıklama: Anlaşma yapmaya yakınız
Trump, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmeleri hakkında ise 'Anlaşma yapmak için ölüyorlar, anlaşma yapmak isteyip istemediğimize karar verecek olan biziz. Çin ile önemli bir ticaret anlaşması yapmaya yakınız, yakında olabilir.' diye konuştu.
- AA
Trump, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, AB ve Çin'e yönelik eleştirilerde bulundu.
AB'nin ticari engellerinin ABD'li üreticiler için ''adil'' olmadığını belirten Trump, ''AB'nin (ticari) engelleri korkunç, birçok yönden Çin'den daha kötü.'' dedi.
- "ÇİN, ANLAŞMA YAPMAK İÇİN ÖLÜYOR"
Trump, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmeleri hakkında ise ''Anlaşma yapmak için ölüyorlar, anlaşma yapmak isteyip istemediğimize karar verecek olan biziz. Çin ile önemli bir ticaret anlaşması yapmaya yakınız, yakında olabilir.'' diye konuştu.
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