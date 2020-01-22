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Dünya

Trump'tan AB'ye gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ni (AB) ticari konularda uzlaşı sağlanamaması durumda ithal otomobillere ilave vergi uygulamakla tehdit etti.

AA22.01.2020  16:13 - Güncelleme: 22.01.2020  16:53

Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) CNBC'ye verdiği mülakatta ABD ile AB arasındaki ticari konulara değindi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ticaret anlaşması hakkında dün Davos'ta bir görüşme yaptığını anımsatan Trump, "Mükemmel bir görüşme gerçekleştirdik. Ama ona, eğer bir sonuç alamazsak harekete geçmem gerekeceğini, bu hareketin ülkemize gelen araba ve diğer çeşitli ürünlere yönelik çok yüksek gümrük vergileri uygulamak olacağını söyledim." ifadelerini kullandı.

- SÜREÇ

AB ile ABD arasında ticari gerilimleri, ABD Başkanı Trump'ın 2018 yılında ulusal güvenlik gerekçesiyle devreye aldığı ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararı yükseltmişti.

Yoğun müzakerelere rağmen AB tarafı, ABD'yi söz konusu gümrük vergisini uygulama kararından vazgeçirememişti.

ABD'ye karşı ticari misilleme yapan AB, yüzlerce farklı ABD ürününe yüzde 25 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

AB'nin kararının ardından ABD Başkanı Trump, Avrupa'yı otomotiv sektörüne ilave gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti.

Bunun ardından 2018'de yapılan görüşmelerde AB ve ABD ticari müzakereler sürdükçe otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanmamasında uzlaşmıştı.

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