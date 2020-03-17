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Dünya

Trump'tan Almanya'yı kızdıran teklif

ABD Başkanı Trump'ın Almanya'da geliştirilmekte olan koronavirüs aşısını satın alma teklifi Almanya'da tepkiye neden oldu.

17 Mart 2020 Salı 08:12 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 08:12
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’nın Tübingen kentinde CureVac şirketi tarafından koronavirüsüne karşı geliştirilmeye çalışılan aşıyı ABD’ye götürmek için bilim insanlarına büyük paralar teklif ettiği haberi Almanya’da tepki çekti.

Gerek CureVac şirketi gerekse Alman Dışişleri Bakanlığı Trump’ın girişimine tepki gösterdi.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Alman araştırmacılar dünya çapında aşı geliştirme için yapılan işbirliğinde en önde çalışıyorlar. Biz onların elde ettiği araştırma sonuçlarını başkalarının kendisine mal etmesine izin vermeyiz” dedi.

CureVac şirketinin en büyük hissedarı Dietmar Hopp, “Eğer koronavirüse karşı bir aşı geliştirmeyi başarırsak, bu sadece bir bölgedeki insanlar için değil, dayanışma içinde tüm dünya insanlarını korumak için kullanılacak” dedi.

Alman Die Welt gazetesi, Trump’ın CureVac şirketine aşının sadece ABD için geliştirilmesi için bir milyar dolar teklif ettiğini öne sürmüştü. (Hürriyet)

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