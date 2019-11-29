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Trump'tan 'ambargolu' sürpriz! ''Bilgi sızdırılmadı''

ABD Başkanı Donald Trump, 'Şükran Günü' dolayısıyla Afganistan'daki ABD askerlerine sürpriz bir ziyarette bulundu.

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Beyaz Saray muhabirlerinden edinilen bilgiye göre, Trump, bugün Afganistan'daki en büyük hava üssü olan Bagram Hava Üssü'ne indi. 
 
ABD'de kutlanan "Şükran Günü" vesilesiyle Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyarette bulunan Donald Trump, askerlere hindi ikram etti. 
 
ABD Başkanı Trump, ziyareti sırasında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.
 
Seyahat esnasında Trump'ın yanında bulunan Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino, burada çekilen görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.
 
Öte yandan, ziyaretin yaklaşık 2,5 saat süreceği öğrenildi.

- MELANİA TRUMP ZİYARETE KATILMADI

Trump'a ziyaretinde Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Mick Mulvaney, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Senatör John Barrasso, Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham ve Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin eşlik ettiği, eşi Melania Trump'ın ise ziyarete katılmadığı belirtildi. 
 
Grisham, uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burası tehlikeli bir bölge ama Trump, buradaki askerlere destek vermek istedi. Bay ve Bayan Trump, ailesinden çok uzakta tatil geçiren insanlar olduğunu biliyor ve bunun hoş bir sürpriz olacağını düşündük." ifadelerini kullandı. 
 
Seyahat bilgisinin, Donald Trump'ın güvenle ziyaretini tamamlayana kadar ambargolu olduğu bu nedenle de şu ana kadar bir bilginin sızdırılmadığının altı çizildi.

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