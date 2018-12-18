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ABD Başkanı Donald Trump´tan Amerikalı çiftçilere ikinci yardım paketi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı çiftçileri ticaret savaşlarının olumsuz etkilerinden korumak için ikinci bir yardım paketini açtığını duyurdu.

  • DHA
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Başkan Trump, Twitter´dan yaptığı açıklamada, ikinci yardım paketinin uygulanması için talimat verdiğini belirterek, "Ekonomimiz her zamankinden daha güçlü ve çiftçilerimizin yanındayız!´´ ifadelerini kullandı.
 
ABD'nin birçok Çin ürününe yüksek gümrük vergileri getirmesinin ardından Pekin yönetimi de soya fasülyesi başta olmak üzere bazı Amerikan tarım ürünlerine gümrük vergileri koymuştu. Trump, Amerikalı çiftçileri  korumak için yaz aylarında açıkladığı ilk pakette 12 milyar dolar dağıtmıştı. Başkan Trump, ikinci paketin büyüklüğü hakkında bilgi vermedi.
 
ABD ve Çin arasında Arjantin´deki G20 Zirvesi´nde ticaret savaşlarının üç aylığına askıya alınması yönünde varılan ateşkes anlaşmasının ardından Pekin yönetimi bir jest olarak ABD´li çiftçilerden 500 bin ton soya fasülyesi satın almıştı.

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