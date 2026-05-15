Trump'tan ''asla'' çıkışı! ''İran nükleer sahibi olamaz''

İki ayı aşkın süredir devam eden ABD/İsrail-İran savaşında ateşkes süreci pamuk ipliğine bağlıyken karşılıklı açıklamalar gerilimi daha da tırmandırıyor.

TRUMP: İRAN, NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ

ABD Başkanı Çin ziyareti sonrası dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tayvan konusunun değerlendirildiğini belirten Trump, "Şi ile Tayvan konusunu detaylıca konuştuk. Orada bir çatışma olduğunu düşünmüyorum. Tayvan konusunda herhangi bir söz vermedim, savaş peşinde değiliz." dedi. Trump, Tayvan'a silah satışlarının da görüşüldüğünü belirterek bu konuda kararlar alacağını söyledi.

"İRAN NÜKLEER PROGRAMINI 20 YILLIĞINA DONDURABİLİR"

İran'da devam eden savaş ve müzakere konusunda ise, "İran'ın nükleer programını 20 yıllığına dondurması benim için uygun ancak bu sözde gerçek bir bağlılık gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, New York Times muhabirine İran konusundaki haberleri nedeniyle "ihanet içinde" olduğunu söyledi. İran'ın füze kapasitesini koruduğuna yönelik haberleri reddederek kapasitenin yüzde 80'inin yok edildiğini savundu.

Trump'ın açıklamalarından satır başları:





"İran konusunda size şunu söyleyebilirim. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. İran'da topyekün zafer kazandık ama sizin gibi yalan haberciler zaferimizi karalamak için her şeyi yapıyorsunuz.





İran'ın askeri olarak çok başarılı olduğunu yazmanız vatan hainliği. İran'ın füze kapasitesini koruduğu asılsız. Füze üretim tesislerinin yüzde 80'ini imha ettik. "

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, askeri girişimlerin sorunları çözmede etkili olmadığını belirterek, "Askeri bir çözüm yolu yok ve ABD bu gerçeği anlamalı." dedi.

İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun daha önce açıklanmayan Abu Dabi ziyaretine dair haberlerin yayınlanması Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) büyük bir öfke ve rahatsızlığa yol açtı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) gizlice ziyaret ettiği ileri sürüldü.

İran basını, ABD'nin savaşın sona erdirilmesi için İran'ın sunduğu 14 maddelik teklife cevap verdiğini ve Washington'un özellikle nükleer konuda "baskıcı tutumunu" sürdürdüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıları yeniden başlatma olasılığı nedeniyle İsrail yönetimi ve ordu komuta kademesinin hafta sonu yüksek alarm durumunda olacağı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi'nin kendisine, İran'a askeri yardım yapmayacağını ifade ederek, Hürmüz'ü açmak için yardım teklif ettiğini söyledi. Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun gömülebileceğini ama almayı tercih ettiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD ve İsrail'in hava saldırıları sonucu İran'ın askeri yeteneklerinin önemli ölçüde zayıflatıldığını ancak Tahran'ın, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmaya devam ettiğini belirtti.

01.11 ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini "başarılarından dolayı" tebrik ettiğini ifade ederek, "Umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır." değerlendirmesini yaptı. Kendi döneminde hem Venezuela'da hem de İran'da "askeri olarak zaferler kazandıklarını" iddia eden ABD Başkanı, İran'ı askeri açıdan "yok etmeye" devam edeceklerini belirtti.

01.00 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin, "40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır." dedi.