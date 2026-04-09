İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5766
  • EURO
    52,2579
  • ALTIN
    6863.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan Avrupa'ya ültimatom! ABD, müttefiklere Hürmüz için süre verdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak üzere savaş gemileri veya diğer askeri kaynakları tahsis etmeleri için Avrupalı müttefiklerine birkaç gün süre verdiği iddia edildi.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 17:29 - Güncelleme:
ABONE OL

Der Spiegel dergisinin, isminin açıklanmasını istemeyen Avrupalı diplomatlara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için Avrupalı müttefiklere "ültimatom" verdiği iddia edildi.

Habere göre NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüştüğü ve Trump'ın bu görüşmede Avrupa ülkelerinden "somut adımlar" atmalarını istediği belirtildi.

Haberde, Rutte'nin de Avrupalı liderlere "Trump'ın Avrupa'dan savaş gemileri veya diğer askeri güçleri bölgeye göndermesi için somut taahhütler beklediğini ilettiği aktarıldı.

AVRUPALI LİDERLERE YÖNELİK BİR "ÜLTİMATOM"

Trump'ın müttefiklerden birkaç gün içinde "siyasi vaat" yerine "somut adımlar" atmasını beklediği vurgulanan haberde, bu talebin Avrupalı liderlere yönelik bir "ültimatom" olduğu iddia edildi.

Almanya başta olmak üzere Avrupalı müttefikler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmadan önce kendilerine danışılmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişi sağlamak için deniz kuvvetleri göndermekte şimdiye kadar isteksiz davranmıştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, daha önce ABD ve İsrail'i, çatışmayı sona erdirmek için net bir stratejiye sahip olmamakla eleştirmişti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.