Trump’tan azil oylamasına açık mektup

19.12.2019 01:35 - Güncelleme: 19.12.2019 01:35

Trump, mektubunda, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi’yi Amerikan demokrasisine savaş ilan etmekle suçladı.

‘BAŞKAN HASTA’

Temsilciler Meclisi’ndeki oylamanın sonucunu değiştirmek adına çok az umudu olduğunu bilen Trump, altı sayfalık mektubunda, süreci eleştirdi ve Pelosi’yi kınadı. “Çok çirkin bir kelime olan azlin önemini ucuzlattınız” diyen Trump, sürecin başından bu yana kanıt sunmak da dahil başlıca anayasal haklardan faydalanamadığını savundu. Trump, “Salem Cadı Yargılamalarında sanıklara daha fazla hukuki hak verilmiştir” ifadelerini kullandı. Pelosi ise Konge Binası’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, mektubu tamamen okumadığını, ancak özünü gördüğünü ve Başkan’ın ‘gerçekten hasta” olduğunu düşündüğünü söyledi. Öte yandan, Salem Belediye Başkanı Kim Driscoll ise Twitter’daki paylaşımında, cadı yargılamalarının kanıtsız yapıldığını ancak Başkan’a yönelik kanıtları ise ‘çok bol’ olduğunu iddia etti.