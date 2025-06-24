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Dünya

Trump'tan B-2 pilotlarının rolüne övgü

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen hava saldırılarının ardından duyurduğu B-2 bombardıman uçaklarının rolüne dikkati çekti.

AA24 Haziran 2025 Salı 09:16 - Güncelleme:
Trump'tan B-2 pilotlarının rolüne övgü
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Trump, Truth Social hesabından İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

Düzenledikleri hava saldırılarının tarafları bir araya getirdiğini ve "ateşkesin sağlanmasına vesile olduğunu" belirten Trump, "Bugünkü 'anlaşmaya' B-2 pilotlarımızın yeteneği ve cesareti olmadan varamazdık. Operasyonda görev alan herkesin katkısı çok büyüktü." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış, bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtmişti.

Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini duyurmuştu.

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