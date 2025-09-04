İSTANBUL 30°C / 22°C
Dünya

Trump'tan barış yorumu: Henüz zamanı değil

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, barış ihtimalini “gerçekçi ve iyimser” olarak tanımladı ancak tarafların bu konuda henüz hazır olmadığını ifade etti.

4 Eylül 2025 Perşembe 09:29
Trump'tan barış yorumu: Henüz zamanı değil
ABD Başkanı Donald Trump, CBS News'e telefonla verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası barış anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bu konuda kararlı olduğunu vurguladı.

Tutumunu "hem gerçekçi hem de iyimser" olarak nitelendiren Trump, her iki ülkenin liderlerinin de müzakerelerdeki "bu dönüm noktasını" nasıl ele aldığını yakından takip ettiğini söyledi.

Trump, "İzliyorum, görüyorum ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile bu konu hakkında (barış anlaşması) konuşuyorum. Bir şeyler olacak ancak henüz hazır değiller. Ama bir şeyler olacak. Biz bunu başaracağız." dedi.

Rusya ve Ukrayna gibi savaşan ülkelere yönelik diplomatik yaklaşımının, "liderleri bir araya getirip kendi yönlendirmesiyle barış anlaşmasına aracılık etmek" olduğunu belirten Trump, bu yaklaşımın, hızlı bir çözüm arandığında bile sabır gerektirdiğini ancak bu yılki diğer barış anlaşmalarında bunun karşılığını aldığına inandığını vurguladı.

Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday olmadığını belirterek, "Bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim yok. Tek yapabileceğim savaşları bitirmek. Dikkat çekmeye çalışmıyorum. Sadece hayat kurtarmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  • Trump
  • Rusya-Ukrayna
  • barış ihtimali

