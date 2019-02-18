Trump’tan Batı’ya DEAŞ tehdidi!
Terör örgütü DEAŞ’ın bittiğini açıklamaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, kendi vatandaşı olan teröristleri teslim almaktan imtina eden Avrupalı hükümetleri tehdit etti. Trump, Batılı ülkeleri devreye girmezse DEAŞ’lıları serbest bırakacaklarını söyledi.
ABD’nin ‘terör örgütü DEAŞ’ın bittiğini ilan ederek’ Suriye’den askerlerini çekmeye hazırlanması ile birlikte, Avrupa, kendi vatandaşı olan teröristlerin topraklarına döneceği korkusuyla baş başa kaldı. İngiltere ve Fransa’da geçen hafta başlayan “DEAŞ’lıları ülkeye sokmayalım” tartışmasına ABD Başkanı Donald Trump da dahil oldu. Trump, Batılı ülkelere, Suriye’de yakalanan Avrupa vatandaşı DEAŞ’lı teröristleri teslim alarak yargılamaları çağrısında bulundu.
‘SERBEST BIRAKIRIZ’
Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada “İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye’de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak” dedi. DEAŞ’lı teröristlerin Avrupa’ya geçmesini görmek istemediklerini belirten Trump, “Çok şey yaptık, çok para harcadık. Artık başkalarının da adım atıp yapabildikleri işi yapma zamanı” diye konuştu.
Çekildiği yerleri Esad’a bırakmayacak
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’den adım adım çekileceklerini ve boşalan bölgelerin Esad rejimine bırakılmayacağını söyledi. Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Jeffrey, “Müttefiklerimize sürekli olarak söylüyoruz ki bu hızlı değil, adım adım ilerleyecek bir çekilme olacak. Buradaki kapasitemizi koruyacağız. Çekildiğimiz bölgelere Esad yönetiminin girmesine izin vermeyeceğiz” dedi.
Şamima İngiltere’yi karıştırdı
İngiltere’den 2015’te ayrılıp terör örgütü DEAŞ’a katılmak üzere Suriye’ye giden üç öğrenciden biri olan 19 yaşındaki Şamima Begüm, The Times gazetesin bu hafta bir mülakat vererek pişman olmadığını ama artık Londra’ya dönmek istediğini söylemişti. Hollandalı bir DEAŞ’lı ile evlenen ve 9 aylık hamile olan Şamima’nın demeci, ülkede İngiliz teröristlerin memleketlerine dönmemesi için bir kampanya başlatılmasına neden olmuştu.
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