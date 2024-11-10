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Dünya

Trump'tan Biden yönetimine 'Hizbullah' çağrısı: 'Ateşkese varılsın' iddiası

ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın, Joe Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirten bir mesaj gönderdiği iddia edildi.

AA10 Kasım 2024 Pazar 22:17 - Güncelleme:
Trump'tan Biden yönetimine 'Hizbullah' çağrısı: 'Ateşkese varılsın' iddiası
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Yedioth Ahronot gazetesinin ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD başkanı seçilen Trump'ın Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına ilişkin mesaj yolladığı belirtildi.

Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın iki tarafın da anlaşmaya varabileceğinden, bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalara ve İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılara son vereceğinden emin olduğunu söyledi.

Yedioth Ahronot gazetesi ismini paylaşmadığı İsrail'deki siyasi yetkililere dayandırdığı haberinde ise "(Lübnan ile) ateşkes olasılığının da tartışıldığını" öne sürdü.

BIDEN, İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG İLE SALI GÜNÜ BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞECEK

Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırılarını görüşmek üzere ABD Başkanı Biden ile salı günü Beyaz Saray'da bir araya geleceği belirtildi.

NETANYAHU, SON BİRKAÇ GÜNDE TRUMP İLE 3 GÖRÜŞME YAPTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı sonrası yayımladığı görüntülü mesajda, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile son birkaç günde önemli 3 görüşme gerçekleştirdiğini belirtmişti.

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