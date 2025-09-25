İSTANBUL 25°C / 19°C
Dünya

Trump'tan Biden'a gönderme: Fotoğraf yerine ''otomatik kalem''

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yeni açılan başkanlar koridoruna, selefi Joe Biden'ın fotoğrafı yerine otomatik bir kalemin fotoğrafını astırdı. Bu dikkat çekici hareket, Biden'a yönelik alaycı bir mesaj olarak yorumlandı. İşte detaylar...

AA25 Eylül 2025 Perşembe 15:18 - Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda yeni açılan ve bu zamana kadarki tüm ABD başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı koridora selefi Joe Biden'ın yerine "otomatik kalem" fotoğrafı astırdı.

CNN'in haberine göre, Trump, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda önceki tüm başkanların fotoğraflarının yer aldığı koridoru tanıttı.

ABD başkanlarının fotoğrafları, yeni açılan koridor boyunca çerçeveler içerisinde sergilendi.

Öte yandan Trump'ın "otomatik kalem" kullanmakla suçladığı Biden'ın fotoğrafı yerine koridorda otomatik kalem fotoğrafı sergilendi.

- "OTOMATİK KALEM" İDDİALARI

Trump, eski ABD Başkanı Biden'ın, görevi devretmeden önceki af kararlarının "otomatik kalemle" imzalandığını, bu nedenle hükümsüz olduğunu savunmuştu.

Uykulu "Joe" ve "ülke tarihinin en kötü başkanı" diye söz ettiği Biden'ın af kararlarını hükümsüz ve geçersiz ilan eden Trump, "Başka bir deyişle (af kararlarını) Biden imzalamadı, daha da önemlisi bu konuda hiçbir şey bilmiyordu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

