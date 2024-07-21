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Dünya

Trump'tan Biden'ın adaylıktan çekilmesi hakkında ilk açıklama

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçimlerden çekilmesinin ardından Donald Trump, 'O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak.' ifadelerini kullandı.

21 Temmuz 2024 Pazar 21:51 - Güncelleme:
Trump'tan Biden'ın adaylıktan çekilmesi hakkında ilk açıklama
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Trump, Biden'ın seçim yarışından çekildiğini duyurmasının ardından Social Truth adlı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Biden'ın 2020'de "yalanlar ve yalan haberler" sayesinde başkanlığı kazandığını belirten Trump, doktoru ve çevresindekilerin Biden'ın başkan olmayacağını bildiğini ifade etti.

Trump, "Biden hiç Başkan olmamalıydı." ifadesini kullanarak Biden'ın başkanlığı döneminde ülkenin büyük zarar gördüğünü savundu.

"Biden, başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil." ifadesine yer veren Trump, Biden'ın başkanlığının ülkeye verdiği hasarı hızlıca "tamir edeceğini" kaydetti.

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