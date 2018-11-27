Trump’tan Brexit yorumu: Birleşik Krallık ile olan ticari ilişkilerimizi kötü etkileyebilir

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Birleşik Krallık adına Avrupa Birliği (AB) ile imzaladığı Brexit anlaşmasını değerlendirdi. Anlaşmanın AB ve Birleşik Krallık ilişkileri için iyi olduğunu belirten Trump, durumun ABD için aynı olmadığını ifade etti. Brexit’in ABD’nin Birleşik Krallık ile olan ticari ilişkilerini kötü etkileyebileceğini söyleyen Trump, “Anlaşmaya baktığınızda Birleşik Krallık’ın bizimle ticaret yapması mümkün olmayabilir. Bu da iyi bir şey olmayacaktır. Onların bunu kastettiklerini sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

27 AB ülkesinin lideri, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen bir zirve ile İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından sunulan ve Brexit olarak bilinen Birleşik Krallık'ın AB’den ayrılması antlaşmasını onaylamıştı