Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Amerikan Fox kanalına konuşan Trump, Kaşıkçı hakkındaki soruya "Orada müfettişlerimiz var. Türkiye'yle birlikte çalışıyoruz ve açıkçası Suudi Arabistan'la çalışıyoruz. Ne olduğunu bulmak zorundayız." yanıtını verdi.

Bu durumdan hiç hoşlanmadığını ifade eden Trump, "Böyle bir şeyin, bir gazetecinin ya da herhangi bir kimsenin başına gelmesine izin veremeyiz." dedi.

Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda, "Bu durum Beyaz Saray'da bizim için çok önemli bir mesele. Sonuna kadar gideceğiz." diye konuşmuştu.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Orta Doğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.