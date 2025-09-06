İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2025 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan Chicago'ya gözdağı: Sınır dışı operasyonları başlıyor
Dünya

Trump'tan Chicago'ya gözdağı: Sınır dışı operasyonları başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı yapay zekâ destekli paylaşımda Chicago'yu hedef alarak düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı operasyonları başlatacağı imasında bulundu. Ulusal muhafızların devreye girebileceğini söyleyen Trump'ın mesajı şehirde tepkilere yol açtı.

AA6 Eylül 2025 Cumartesi 21:16 - Güncelleme:
Trump'tan Chicago'ya gözdağı: Sınır dışı operasyonları başlıyor
ABONE OL

Trump, ABD merkezli Truth Social platformundaki hesabından yaptığı, kendisinin ve Chicago'nun siluetinin yer aldığı yapay zeka destekli paylaşımda, "Sabahları sınır dışı kokusunu seviyorum." ifadesini kullandı.

Daha önce Chicago için "dünyanın en tehlikeli şehri" ve "cehennem çukuru" gibi ifadeler kullanan ABD Başkanı, paylaşımının devamında "Chicago buraya neden savaş bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere." yazdı.

Kısa zamanda demokrat kente ulusal muhafızların görevlendirileceğinin ima edildiği yapay zeka destekli görselde, Trump'ın giydiği "US. ARMY (Birleşik Devletler Ordusu)" yazan haki renkli üniforma ve taktığı kovboy şapkasındaki X harfi şeklindeki iki kılıç simgesi dikkati çekti.

Trump'ın en önde olduğu görselde ayrıca, Chicago'nun gökdelenleri üzerinde uçan 5 helikopter, ateş ve duman görüntüsü yer aldı.

Cumhuriyetçi Başkan, ABD'nin başkenti Washington'dan sonra valisi ve belediye başkanı Demokrat olan Chicago'da da güvenliği sağlamak için ulusal muhafız birliklerini veya ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polisini göndereceğini söylemişti.

Chicago sakinleri, Trump'ın şehirlerine yönelik girişimlerine karşı hafta içinde gösteriler düzenlemişti.

  • trump
  • sınır dışı
  • göçmen

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.