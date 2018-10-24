Trump’tan Çin’e nükleer tehdit

Kremlin tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan (INF) çekileceklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, Moskova’ya yönelik tehdidinin boyutunu değiştirdi. Anlaşmanın tarafı olmamasına rağmen Rusya ile birlikte Çin’e de seslenen Trump, başkalarının aklı başına gelene kadar nükleer silahlanmayı sürdüreceklerini söyledi. Trump’ın açıklamaları Moskova’da diplomatik temaslarda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı zor durumda bırakırken, nükleer tehdidin yükselmesinden çekinen Almanya ise Washington’ı durdurmak adına NATO’ya başvuracaklarını bildirdi. Ara seçimler öncesi Houston kentinde düzenlenecek mitinge hareket etmeden önce Beyaz Saray’da açıklama yapan Trump, “Milletin aklı başına gelene dek, ABD, nükleer silah geliştirip cephaneliğini güçlendirmeye devam edecek. Bunu yıllar önce yapmalıydık. Kime isterseniz ona tehdit sayın, isterseniz Çin’i, isterseniz Rusya’yı dahil edin, bu oyunu oynamak isteyen herkes buna dahildir. Siz bunu yapamazsınız. Bu oyunu oynayamazsınız” dedi.

ALMANYA NATO’YA BAŞVURACAK

“Onlar akıllanana dek nükleer silah konusunda bizim yanımıza yaklaşabilen kimse olmayacak” ifadeleriyle tehdidini sürdüren Trump, Moskova yönetiminin 1987’de ABD ile Sovyetler arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’na sadık kalmadığını savundu.

Trump’ın açıklamaları sırasında Moskova’daki temaslarını sürdüren ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise, Rus yetkililere yeni bir anlaşma için müzakere etmek istediklerini söyledi. Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas nükleer anlaşmanın iptal edilmemesi için NATO’yu devreye sokacaklarını duyurdu. Funke Medya’ya açıklama yapan Maas “Bu antlaşma Avrupa’nın hayati çıkarlarını ilgilendiriyor” ifadesini kullandı.