Trump’tan Çin’e nükleer tehdit
Rusya ile imzalanan nükleer silahları sınırlandırma anlaşmasından çekilme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, Pekin’i de tehdit etti. Nükleer cephaneliği güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Trump, “Kime isterseniz ona tehdit sayın, isterseniz Çin’e, isterseniz Rusya’ya” dedi.
Kremlin tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan (INF) çekileceklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, Moskova’ya yönelik tehdidinin boyutunu değiştirdi. Anlaşmanın tarafı olmamasına rağmen Rusya ile birlikte Çin’e de seslenen Trump, başkalarının aklı başına gelene kadar nükleer silahlanmayı sürdüreceklerini söyledi. Trump’ın açıklamaları Moskova’da diplomatik temaslarda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı zor durumda bırakırken, nükleer tehdidin yükselmesinden çekinen Almanya ise Washington’ı durdurmak adına NATO’ya başvuracaklarını bildirdi. Ara seçimler öncesi Houston kentinde düzenlenecek mitinge hareket etmeden önce Beyaz Saray’da açıklama yapan Trump, “Milletin aklı başına gelene dek, ABD, nükleer silah geliştirip cephaneliğini güçlendirmeye devam edecek. Bunu yıllar önce yapmalıydık. Kime isterseniz ona tehdit sayın, isterseniz Çin’i, isterseniz Rusya’yı dahil edin, bu oyunu oynamak isteyen herkes buna dahildir. Siz bunu yapamazsınız. Bu oyunu oynayamazsınız” dedi.
ALMANYA NATO’YA BAŞVURACAK
“Onlar akıllanana dek nükleer silah konusunda bizim yanımıza yaklaşabilen kimse olmayacak” ifadeleriyle tehdidini sürdüren Trump, Moskova yönetiminin 1987’de ABD ile Sovyetler arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’na sadık kalmadığını savundu.
Trump’ın açıklamaları sırasında Moskova’daki temaslarını sürdüren ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise, Rus yetkililere yeni bir anlaşma için müzakere etmek istediklerini söyledi. Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas nükleer anlaşmanın iptal edilmemesi için NATO’yu devreye sokacaklarını duyurdu. Funke Medya’ya açıklama yapan Maas “Bu antlaşma Avrupa’nın hayati çıkarlarını ilgilendiriyor” ifadesini kullandı.
Şoygu’dan diyalog çağrısı
Moskova’da diplomatik temaslarını sürdüren ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, dün, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Görüşme sonrası konuşan Şoygu, Rusya ve ABD’nin birlikte hareket ederek nükleer silahların yayılmasını önlemeye ilişkin stratejik sorunları çözebileceğini ifade etti. Bolton ise ABD Başkanı Trump ve Rusya lider Putin’in iki ülke arasındaki diyaloğu genişletmeyi umduğunu kaydetti.
Putin’den görüşme teklifi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Kremlin Sarayı’nda görüştü. ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilme kararına tepki gösteren Putin, Bolton’a, “ABD armasındaki zeytinleri kartal mı yedi?” sözleriyle çıkıştı. Putin, Trump’a 11 Kasım’da Paris’te görüşme teklifinde bulundu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.