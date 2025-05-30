Trump'tan Çin'e tehdit: Artık ‘kibar adam' olmak yok

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında gerilim tırmanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in iki ülke arasındaki gümrük anlaşmalarını ihlal ettiğini söyledi. Trump, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda "Çin iki hafta önce korkunç bir ekonomik tehlikedeydi, getirmiş olduğum yüksek gümrük vergileri ABD pazarında ticaret yapmalarını neredeyse imkansız kılıyordu" ifadelerini kullandı ve yüksek gümrük vergilerinin Çin için şok etkisi oluşturduğunu söyledi.

Trump paylaşımında, "Birçok fabrikayı kapatmak zorunda kaldılar. Nazikçe söylemek gerekirse bir 'iç huzursuzluk durumu' yaşadılar. Gidişatlarını fark etmiş ve bundan hoşlanmamıştım. Onları yaklaşan felaketten kurtarmak için hızlıca bir anlaşma yaptım. Bu anlaşma sayesinde Çin tekrardan istikrarını sağlayıp ticarete geri döndü. Herkes durumdan memnundu ama Çin bazılarımızı hiç şaşırtmayacak şekilde bizimle olan anlaşmalarını tamamen ihlal etti. Artık 'kibar adam' olmak yok" dedi.

ABD Başkanı, açıklamasında Çin'in anlaşmaları ihlaline ve Pekin'e uygulayacağı yaptırımlara ilişkin bir detay vermedi.