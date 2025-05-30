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Dünya

Trump'tan Çin'e tehdit: Artık ‘kibar adam' olmak yok

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında gerilim tırmanmaya devam ederken, Başkan Donald Trump, sosyal medyada yaptığı bir açıklamada Çin'in ticaret anlaşmasını 'tamamen ihlal ettiğini' dile getirdi.

IHA30 Mayıs 2025 Cuma 18:41 - Güncelleme:
Trump'tan Çin'e tehdit: Artık ‘kibar adam' olmak yok
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ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında gerilim tırmanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in iki ülke arasındaki gümrük anlaşmalarını ihlal ettiğini söyledi. Trump, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda "Çin iki hafta önce korkunç bir ekonomik tehlikedeydi, getirmiş olduğum yüksek gümrük vergileri ABD pazarında ticaret yapmalarını neredeyse imkansız kılıyordu" ifadelerini kullandı ve yüksek gümrük vergilerinin Çin için şok etkisi oluşturduğunu söyledi.

"ARTIK 'KİBAR ADAM' OLMAK YOK"

Trump paylaşımında, "Birçok fabrikayı kapatmak zorunda kaldılar. Nazikçe söylemek gerekirse bir 'iç huzursuzluk durumu' yaşadılar. Gidişatlarını fark etmiş ve bundan hoşlanmamıştım. Onları yaklaşan felaketten kurtarmak için hızlıca bir anlaşma yaptım. Bu anlaşma sayesinde Çin tekrardan istikrarını sağlayıp ticarete geri döndü. Herkes durumdan memnundu ama Çin bazılarımızı hiç şaşırtmayacak şekilde bizimle olan anlaşmalarını tamamen ihlal etti. Artık 'kibar adam' olmak yok" dedi.

ABD Başkanı, açıklamasında Çin'in anlaşmaları ihlaline ve Pekin'e uygulayacağı yaptırımlara ilişkin bir detay vermedi.

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