Trump'tan CNN'e dava tehdidi

Trump, avukatı aracılıyla yaptığı yazılı açıklamada, kendisine karşı "tekrarlanan iftira netliğinde" beyanlarda bulunmakla suçladığı CNN'e dava açma niyetini bildirdiğini kaydetti.

Açıklamasında Trump, "Ayrıca, 2020 seçimi boyunca beni karalayan ve halkı dolandıran diğer medya kuruluşlarına karşı da dava açacağım. Gerçekler ve ülkemizin geleceği için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca CNN Üst Yönetecisi Chris Licht'e 282 sayfadan oluşan 21 Temmuz tarihli bir mektup gönderilerek, "yanlış ve karalayıcı" olduğu iddia edilen yayınların geri çekilmesinin talep edildiği aktarıldı.

Başkan Trump, uzun süredir 2020'de yapılan ve kaybettiği başkanlık seçiminde hile yapıldığı iddialarını dile getiriyordu. CNN ise bu iddiaların asılsız ve yalan olduğuna ilişkin haberler yayımlamıştı.

Başkan Joe Biden'a karşı kaybettiği seçime ilişkin Trump "hile" yapıldığı iddiasıyla çok sayıda dava açmış ancak bu davaları kaybetmişti.

Çeşitli haber kuruluşları, Trump'ın 2020 seçimiyle ilgili iddialarını "temelsiz" veya "yalan" olarak nitelendirse de Trump'ın başkanlık koltuğunda oturduğu dönemde "yalan haber" olarak nitelediği CNN ile arasındaki kavga uzun süredir devam ediyor.