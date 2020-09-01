star.com.tr 01 Eylül 2020 Salı 14:30 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 14:37

ABD'deki başkanlık seçimi yaklaşırken, Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump ile Demokratların kesinleşen adayı Joe Biden arasındaki çekişme de kızışıyor.



Fox News röportajında seçim ve rakibi ile ilgili konuşan Trump, "Biden gelince işler yoluna girmeyecek. Biden bir kukla gibi kontrol ediliyor. Kazanırsa içeri girecekler. Biden zayıf biri. Yani her şey sakin olmayacak... Şehirlerinizi ele geçirecekler. Bu bir ihtilal. Bu bir ihtilal ve bu ülkenin insanları buna katlanmayacak." dedi.

Trump'a göre, "ihtilal" için finansman, Biden başarılı olursa onların da kazanacağını düşünen, aksine kurtlara atılacaklarını bilmeyen çok aptal zenginler tarafından sağlanıyor.

BİDEN TRUMP'I SUÇLADI, CUMHURİYETÇİLER 'ÖRGÜTLERİ' HATIRLATTI

Pazartesi günü Biden, Trump'ı protestolara teslim olan ülkeyi birleştirmek yerine, bölmekle suçladı. Biden ayrıca, Trump'ın söz ve mesajlarının yasa ve düzen yerine kaos getirdiğini ileri sürdü.

Biden'ın sözlerine tepki gösteren, Trump ve birçok Cumhuriyetçi, Demokratların yönettiği eyaletler ve şehirlerdeki Antifa ve Black Lives Matter hareketlerinin üç aydır devam etmesine dikkat çekti.

Cumhuriyetçiler, Demokratların yönetimindeki bölgelerin, şiddetli protestolara ve ayaklanmalara izin vererek ve Trump'ın huzursuzluğu bastırmak için sunduğu federal yardımı reddederek bir seçim yarışında siyasi kazanım elde etmeye çalıştığını söylüyor.

Afrika kökenli Amerikalı George Floyd'un 25 Mayıs'ta Minneapolis'te polis nezaretinde yaşamını yitirmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok kentinde polis şiddetine ve ırkçılığına karşı protestolar başladı.

Barışçıl gösteriler, Antifa gibi terör örgütleri ile bağlantısı bulunan grupların sokağa çıkmasıyla, şiddet olaylarına dönüştü.

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