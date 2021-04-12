Trump'tan çok konuşulacak çıkış: 'Trump aşısı' olsun

12 Nisan 2021 Pazartesi 16:09 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 16:14

Cumhuriyetçi Parti'nin bir bağış etkinliğine katılan eski ABD Başkanı Trump, 6 Ocak'ta seçim yenilgisinin onaylanmasına izin verdiği için eski yardımcısı Mike Pence ve ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ı hedef aldı.

TRT Haber'in haberine göre, Trump, Mike Pence'i o süreçte kendisinin yanında yer alacak cesarete sahip olmamakla eleştirdi.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yi de eleştiren Trump, eyaletlerdeki cumhuriyetçi valileri ise kısıtlamaların kaldırılması kararlarından dolayı tebrik etti.

COVID-19 AŞISI "TRUMP AŞISI" OLSUN

Trump çok konuşulacak bir COVID-19 aşısı açıklamasına da imza attı; COVID-19 aşısının "Trump aşısı" olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.

2024 SEÇİMLERİ

Eski ABD Başkanı, 2024'te başkanlığı bir Cumhuriyetçinin kazanacağına olan güvenini dile getirdi, ancak kendisinin aday olup olmayacağı konusunda yorum yapmadı.

GÖÇMEN POLİTİKALARI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Trump sert göçmen politikası ile tepki toplamıştı.

Meksika-ABD sınırındaki göçmen krizini de değerlendiren Trump, "Toplumlarındaki en iyi insanları göndermiyorlar. Hırsızları, tecavüzcüleri ve uyuşturucu satıcılarını ABD'ye gönderiyorlar" dedi.