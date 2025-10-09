Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür: Gazze ile kişisel olarak ilgilendi

Ateşkese ilişkin açıklanmalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Barış için büyük bir anlaşma oldu" diyerek "İmza töreni yapacağız" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Barış için büyük bir anlaşma oldu. Barış için imza töreni yapacağız. Gazze yeniden inşa edilecek

Gazze'de savaşı sona erdirdik ve çok daha geniş çapta bir barış tesis ettik. Kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına aldık ve pazartesi ya da salı günü salıverilmeleri bekleniyor.

Tarihi olay için bizimle çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum.

Başkan Erdoğan çok büyük sorumluluk aldı. Kişisel olarak ilgilendi.