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Dünya

Trump'tan ''deepfake'' içerikleriyle mücadeleyi amaçlayan yasa tasarısına destek

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka temelli 'deepfake' teknolojileriyle oluşturulan müstehcen görüntülerin çevrim içi platformlarda paylaşılmasını yasaklayan yasa tasarısına destek verdiğini açıkladı.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 14:40 - Güncelleme:
Trump'tan ''deepfake'' içerikleriyle mücadeleyi amaçlayan yasa tasarısına destek
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Trump, Kongre tarihinin en uzun konuşmasını yaptığı ortak oturumda ABD'lilere hitap etti.

Çocukları dijital dünyadaki zararlı içeriklerden korumak için Kongre'ye sunulan "İnternetten Kaldır Yasası" adlı tasarıya destek verdiğini belirten Trump, eşi Melania Trump'ın yapay zeka tabanlı "deepfake" teknolojileriyle üretilen "sahte cinsel içeriklerin" ortadan kaldırılması için yürüttüğü çalışmaları da takdir etti.

Trump, "Bu tür görüntülerin çevrim içi sitelerde yayımlanmasını suç olmaktan çıkarmak korkunç bir şey. Bu tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçtiğinde, yasalaşması için imzalamayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

- MELANİA TRUMP, ÇOCUKLARIN DİJİTAL DÜNYADAKİ ZARARLI İÇERİKLERDEN KORUNMASINI İSTEDİ

Melania Trump, dijital dünyada yaygın olarak görülen ihlal edici davranışların çocukları, aileleri ve toplumu etkilediğini söyleyerek bu konuda Kongre'ye sunulan bir yasa tasarısına destek istemişti.

Özellikle yapay zeka odaklı dijital dünyada özel hayatın ihlallerinin alarm verecek düzeye geldiğini belirten Melania Trump, "Bu konuda bireylerin mahremini korumak için güçlü güvenlik önlemlerini ve ahlaki standartları öncelemek zorundayız." ifadesini kullanmıştı.

Texas'ın Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz ve Minnesota Demokrat Senatör Amy Klobuchar tarafından Kongre'ye sunulan söz konusu tasarı şubat ayında Senato'dan geçmişti.

İlerleyen günlerde Temsilciler Meclisi'ne gelmesi beklenen tasarı, yapay zeka veya bilgisayar tarafından oluşturulmuş kişilere yönelik müstehcen görüntü ve videoların çevrim içi platformlarda ve sitelerde yayımlanmasını yasaklıyor.

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