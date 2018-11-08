Trump'tan Demokrat meclis üyesine açık destek

ABD'nin ara seçimlerinde oy verme işlemleri sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, 8 yıl sonra Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçirdi. Cumhuriyetçiler ise Senatoda çoğunluğu korudu.

Demokratların Temsilciler Meclisi zaferini, Kongre seçimleri öncesinde ABD Temsilciler Meclisinde azınlıktaki Demokratların lideri pozisyonunda olan Nancy Pelosi ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD Temsilciler Meclisi'nde sözcülük görevine, Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Pelosi’nin gelmesi gerektiğini ifade etti:

"Adil olmak gerekirse Nancy Pelosi, Demokrat Partililer tarafından Temsilciler Meclisi Sözcüsü olarak seçilmeyi hak ediyor. Eğer Demokratlar kendisine zorluk çıkarırsa kendisine Cumhuriyetçi oylardan destek veririz, hak ediyor."

Kaynak: Reuters