ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da gerçekleştirilen Barış Zirvesi'nden ülkesine dönüşü öncesinde, ABD başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Zirveye katılan ülke liderleriyle ne konuştuğu ve iki devletli çözüm konusunun gündeme gelip gelmediği sorusunu yanıtlayan Trump, "Tamamen farklı bir şeyden bahsediyorum. Gazze'nin yeniden inşasından bahsediyorum. Tek devlet ya da iki devlet meselesinden söz etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Hem tek devletli çözüm, hem de iki devletli çözümü isteyen kesimlerin olduğunu aktaran Trump, "Bu yüzden bekleyip görmek gerekecek. Ben o konuda bir yorum yapmadım" değerlendirmesinde bulundu. Bu konudaki görüş farklılıklarını gidermek için ne yapacağı sorulan Trump, "Bir noktada neyin doğru olduğuna karar vereceğim, ama bunu diğer devletlerle ve ülkelerle istişarede bulunarak yapacağım" ifadelerini kullandı.

TRUMP: "DOĞRU OLANI YAPTIK, ZAMANLAMA MÜKEMMEL"

Trump, "Orta Doğu'da barış ilan etmek için erken olduğu" yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, buna katılmadığını ifade ederek, "300-400 bin kişinin daha öldürülmesini mi istiyordunuz. Beklediğiniz şey bu mu?" diye sordu. Trump, "Demek istediğiniz, oradaki insanların birkaç yıl daha savaşmasına izin verip daha fazla binanın onların üstüne yıkılmasına göz yummak ve durumu sürdürmek mi? Hayır, doğru olanı yaptık.

Aslında zamanlamamızın mükemmel olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. Zengin ve güçlü ülkelerin sürece dahil olması nedeniyle Barış Planı'nın 2. aşaması konusunda umutlu olduğunu vurgulayan Trump, "Bunlar gerçekten çok zengin ülkeler, biliyorsunuz, bence bunu başarabilirler" yorumunu yaptı.

"ERDOĞAN, RUSYA TARAFINDAN DA SAYGI GÖRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze Şeridi'nde barış çabalarının yanı sıra, Rusya-Ukrayna Savaşını sona erdirmeye yönelik çabalara da katkı sunduğu hatırlatılan Trump, "Evet, Erdoğan bunu yapabiliyor. Rusya tarafından da saygı görüyor.

Ukrayna hakkında bir şey diyemem ama Putin ona saygı duyuyor. Ayrıca o benim arkadaşım. Güçlü insanlarla iyi anlaştığımı biliyorsunuz. Zayıf olanlarla anlaşamam, ama güçlülerle anlaşırım. Neden böyle olduğunu bilmiyorum ama Erdoğan ile aramız hep çok iyi oldu. Biliyorsunuz, NATO'nun Erdoğan'la bir sorunu olduğunda onunla konuşmam için beni ararlar. Ben hiç başarısız olmadım, meseleyi hemen çözerim" diye konuştu.

TRUMP'TAN MISIR'DA BİR ARAYA GELEN LİDERLERE ÖVGÜ: "HARİKA BİR GRUP İNSAN"

Trump, Mısır'da bir araya gelen ülke liderlerinden "zayıf" olarak değerlendirdiği kimsenin olup olmadığı şeklindeki soruya, "Bu konuda yorum yapmayacağım, ancak kim olduklarını muhtemelen biliyorsunuz" yanıtını verdi.

Buna rağmen, orada bulunan herkesin "harika bir grup insan olduğunu" ifade eden Trump, "Güç, para ve benzeri şeyler bakımından bizi o kadar güçlü bir biçimde hiç görmemişlerdir diye düşünüyorum. Böyle bir şey daha önce hiç olmadı" ifadelerini kullandı.