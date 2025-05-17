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Dünya

Trump'tan diplomasi hamlesi: Putin ve Zelenski ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini duyurdu.

IHA17 Mayıs 2025 Cumartesi 18:10 - Güncelleme:
Trump'tan diplomasi hamlesi: Putin ve Zelenski ile görüşecek
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ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Rusya ve Ukrayna liderleri ile görüşeceğini açıkladı. Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü saat 10.00'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağım telefon görüşmesinin konuları, haftada ortalama 5 binden fazla Rus ve Ukraynalı askerin ölümüne neden olan "kan gölünün" durdurulması ve ticaret olacak" ifadelerini kullandı.

"UMARIM VERİMLİ BİR GÜN OLUR, ATEŞKES GERÇEKLEŞİR"

Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de konuşacağını aktaran Trump, "Ardından Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte NATO'nun çeşitli üyeleriyle görüşeceğim. Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir. Bu çok şiddetli savaş, hiç olmaması gereken bir savaş sona erer. Tanrı hepimizi korusun" açıklamasında bulundu.

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