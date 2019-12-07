Trump’tan, Dünya Bankası'na: Çin'e borç para vermeyin
ABD Başkan Donald Trump, Dünya Bankası'nın Çin’e borç para vermeyi kabul etmesinden bir gün sonra Dünya Bankasına yönelik “Çin’e borç para vermeyi durdurun” çağrısında bulundu.
- İHA
Dünya Bankası, ABD’nin itirazlarına rağmen Çin’e borç vermeyi onayladı. ABD Başkanı Donald Trump ise buna yine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Dünya Bankası, Çin’e Haziran 2025’e kadar yıllık 1 milyar dolar ile 1.5 milyar dolar arasında düşük faizli kredilerde anlaşma sağlanmasından bir gün sonra Trump, sert tepki gösterdi. Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ”Dünya Bankası neden Çin'e borç para veriyor? Bu mümkün olabilir mi? Çin'in çok parası var. Dur” ifadelerini kullandı.
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