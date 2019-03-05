Trump’tan Filistin’e diplomatik darbe

Amerikan yönetiminin Filistin’e dayattığı İsrail’le sözde barış anlaşmasının açıklanmasına aylar kala, ABD Kudüs’e ihaneti farklı bir boyuta taşıdı. Başkan Donald Trump’ın tepkilere rağmen Kudüs’e taşıdığı ABD Büyükelçiliği ile ABD’nin Kudüs Başkonsolosluğu birleştirildi. Beyaz Saray’ın iki devletli çözüm ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini reddi anlamına gelen karar, sözde barış anlaşmasının İsrail lehine hazırlandığı konusunda ipucu verdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN REDDİ

Amerikan Dışişleri’nden yapılan yazılı açıklamada, “ABD Kudüs Başkonsolosluğu ile ABD Kudüs Büyükelçiliği tek bir diplomatik misyon olacak şekilde 4 Mart 2019’da birleştirilecek. Bu adım, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 18 Ekim 2018’de iki misyon ile ekiplerin birleştirileceğine yönelik duyurusu üzerine atıldı” ifadelerine yer verildi. Tüm diplomatik işlerin artık Kudüs’ten yürütüleceği ifade edilen açıklamada, Gazze ve Batı Şeria’yla ilişkileri ise Kudüs’teki ABD Büyükelçiliği Filistin İşleri Birimi’nin üstleneceği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu kararın tamamen etkinliği artırmak için alındığı ve ABD’nin Kudüs’ün statüsü ile ilgili politikasının değişmediği iddia edildi. Böylece Beyaz Saray, fiilen Filistin Büyükelçiliği olarak kullandığı Kudüs Başkonsolosluğu’nu iptal ederek, Filistin devletinin başkentini işgalci İsrail’e teslim etme ve iki devletli çözümün reddi yönünde bir karara daha imza atmış oldu. Başkan Trump, tüm itirazlara rağmen, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyarak ülkesinin büyükelçiliğini 6 Aralık 2017’de buraya taşımıştı.

SÖZDE BARIŞIN AYAK SESLERİ

ABD’nin Filistin’e dayattığı sözde barış anlaşmasını İsrail’de 9 Nisan’da gerçekleştirilecek genel seçimlerden sonra açıklaması bekleniyor. Arap basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray’ın ihanet metninde, terör devleti İsrail’in 1967 yılından sonra işgal ettiği tüm toprakların ve Kudüs’ün Siyonist rejime teslim ediliyor. Anlaşmada ayrıca, butik bir devlet olarak tasarlanan Filistin’in Batı Şeria ile Gazze’den oluştuğu ve başkentinin Ebu Dis olarak belirlendiği kaydediliyor.

‘Bunlar mı Kudüs’e sahip çıkacak?’