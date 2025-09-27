Trump'tan Gazze için 21 maddelik plan

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze'de ateşkes planını sunacak.

Birleşik Arap Emirleri merkezli El Arabiya yayın organı, Trump'ın 21 maddelik bir planı olduğunu yazdı.

Habere göre, plan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve çok sayıda Müslüman ülke liderlerinin de yer aldığı toplantıda ele alındı.

Plan, acil ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'de kademeli olarak bir yönetim kurulmasını öngörüyor.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

İlk aşamada aralarında ömür boyu hapse mahkum edilmiş Filistinlilerin de olduğu binlerce kişi İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak.

Uluslararası kuruluşlar ve BM tarafından sağlanan insani yardımların Gazze'ye sorunsuz bir şekilde girişine izin verilecek.

SİLAH BIRAKIP GAZZE'Yİ TERK EDEN HAMAS ÜYELERİ AFFEDİLECEK

Plan ayrıca, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın kapatılmasını ve Hamas silahlarının uluslararası bir Arap gücü tarafından belirli bir zaman diliminde toplanmasını öngörüyor.

Buna karşılık silah bırakıp Gazze'yi terk etmeyi kabul eden Hamas üyeleri de affedilecek.

GAZZE'Yİ GEÇİCİ ASKERİ GÜÇ YÖNETECEK

Savaşın sona ermesiyle Gazze, geçici olarak Arap ülkelerinden oluşacak askeri güç tarafından yönetilecek. Günlük idare için Filistin komitesi kurulacak.

Gazze'nin yeniden inşası için ise öngörülen süre ise 5 yıl. Bu süreç yine uluslararası ve Arap ülkelerinden oluşacak konsorsiyum tarafından yönetilecek.

BATI ŞERİA'NIN İLHAK EDİLMEMESİ GARANTİSİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği en önemli garantilerden biri ise Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmemesi.

Tüm planın işlevsel hale gelmesi için ise ön koşul olarak Hamas'ın silah bırakması gösteriliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, New York'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek, Gazze Şeridi'ndeki "kanlı savaşın" sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Gazze'ye insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılması ve şiddetin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Kampı'nda Cemel ailesine ait evi hedef alması sonucu 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 48 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD hükümeti, New York'un Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun vizesinin iptal edileceğini duyurdu.

06.05 Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması için çağrıda bulundu.

04.13 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, New York'un Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır." dedi.

03.18 ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ülkeleri ile Gazze konusunda verimli görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Onlarca yıl sonra, bir anlaşmaya varmak için daha önce hiç görmediğim kadar iyi niyet ve heyecan var" açıklamasında bulundu.

01.28 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in işgal planını devreye soktuğu ve saldırılarına devam ettiği Gazze kentindeki durumun endişe verici olduğunu belirtti.

01.23 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze kentindeki yoğun saldırıları nedeniyle faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığını bildirdi.

00.19 İtalya'da, Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da Küresel Sumud Filosu'nun yardımlarının Gazze ablukasını zorlamadan farklı bir yolla gönderilmesi konusundaki çağrısı, filonun İtalyan katılımcıları tarafından geri çevrildi.

00.15 Mısır, Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'e Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması yönünde baskı yapmak için "ciddi ve etkili" adımlar atmaya çağırdı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA CAN KAYBI SON 24 SAATTE 47 ARTARAK 65 BİN 549'A ÇIKTI

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak, 65 bin 549'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 47 ölü ve 142 yaralının ulaştırıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 956 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 55 bin 477 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 543'e, yaralananların sayısının da 18 bin 614'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 549'a, yaralıların sayısının 167 bin 518'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.