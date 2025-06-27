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Dünya

Trump'tan Gazze için ateşkes sinyali: Önümüzdeki hafta bekliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İran-İsrail savaşına değinen Trump, gelecek hafta görüşmelerin başlayacağını belirtti. Öte yandan Trump, işgalci İsrail'in abluka ve bombardımanı altında olan Gazze için de “1 hafta sonra ateşkes olacak” açıklamasında bulundu.

AA27 Haziran 2025 Cuma 23:37 - Güncelleme:
Trump'tan Gazze için ateşkes sinyali: Önümüzdeki hafta bekliyoruz
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Trump, Uganda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

GAZZE'DE ATEŞKES SİNYALİ

Gazze'de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna, Trump, "Gazze'de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Trump, Gazze'de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık sorulduğunu" belirterek, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 331 kişi hayatını kaybetti, 132 bin 632 kişi de yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 516'ya, yaralıların sayısı da 3 bin 799'a çıktı.

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