ABD Başkanı Trump, Gazze'ye ilişkin barış planı hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından satır başları;

Bin yıllardır devam eden şeyler ve çok çok yaklaştık artık. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalıştık. İkimiz de birçok ülkeyle çok iyi çalıştık. Bu durumun çözülmesi için çalıştık. Gazze'den bahsediyoruz. Gazze'nin ötesinde de meseleler var. Bir anlaşma var. Ortadoğu'da barış için çalıştık. Bugün barış için tarihi gün. Başbakan Netanyahu ve ben çok önemli toplantıyı sonuçlandırdık. Abraham sözleşmeleri, İran ve en önemlisi Gazze'deki savaşı nasıl sonlandıracağımızı konuştuk.

Bu beklenenin çok daha ötesinde bir şey oldu. Orta Doğu, İsrail'in komşularından aldığımız destek her biri harikadıydı. Bu sabah bölgedeki ortaklarımızla kapsamlı istişareler yürüttük. İsrail bu süreci çok iyi değerlendirdi. Bahsettiğimiz ülkelerle çalışarak yürüttü. Birçok Arap ve müslüman ülkelerin liderlerine bu önerin geliştirilmesine yaptıkları katkılardan teşekkür ediyorum. Avrupa'daki müttefiklerimiz de katkı verdiler. Bazıları 'duyduğumuz en inanılmaz şey' dediler. Bazıları 'Arap liderleri ve diğer liderleri ile konuştunuz mu?' dediler. Başbakan Netanyahu'ya da bu planı kabul ettikleri için bize güvendikleri için çok teşekkür ediyorum.

Ölüm ve yıkım artık yerini refaha, güvenliğe bırakacak. Bu süreçte birçok ülkeyle diyalog yürüttük. Suudi Arabistan bunlardan biri. Kral gerçekten büyük insan. Katar Emiri, BAE inanılmaz insanlar. Bu sürece katkı koydular. Ve sürecin gerçekten içinde yer aldılar. Müzakere sürecinde bize fikirler verdiler. 3 bin yıldan sonra gerçekten biraz karmaşık bir mesele var karşımızda. Ürdün kralı bizimle birlikteydi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir arkadaşım, yakın arkadaşım, güçlü bir adam. Endonezya gerçekten muazzam lider.

Pakistan Başbakanı en başında bizimle birlikte oldular. Bu sürece inandıklarını açıkça ilan ettiler. Pakistan Başbakanından, genelkurmay başkanından yüzde 100 destek aldık. Mısır Cumhurbaşkanı yıllar içerisinde tanıdığım insanlar. 2015'in ortalarında başladı. Başkanlık görevine geldikten sonra tanıma imkanım oldu. Birçok süreçte kendileriyle bir araya geldim. Büyük adamlar ve büyük kadınlar. Hamas tarafından kabul edilirse bu öneride geriye kalan rehineler derhal serbest bırakılacak. En geç 72 saat içinde serbest bırakılacak. En başından beri bunu söyledim. Aileler için bu çok önemli. Genç erkeklerin cenazeleri geri gelecek. Aileler gerçekten bunu başarmayı çok istediler. 'Ölmüş oğlumun cenazesini istiyorum' dediler. 'Oğlum sağ mı bunu bilmek istiyorum' dediler. Bu aynı zamanda savaşın sonlandırılması anlamına geliyor.

Arap ve müslüman ülkeler yazılı olarak bu sürece taahhütlerini bildirdiler. Gazze'nin silahlardan arındırılması, Hamas'ın askeri kapasitesinin ortadan kaldırılması ve adını andığım diğer ülkelerde, yine buralarda Hamas'la muhatap olacak. Hamas'ın da bu işin yapılmasını istediğine inanıyorum. Hamas'a ait silahlar, tüneller, silah üretim tesisleri imha edilecek. Aynı zamanda yerel polis kuvvetleri eğitilecek. Bunu zaten görüşüyoruz. Gazze'de bir geçiş yönetimi göreve gelecek. Tüm taraflar İsrail'li güçlerin çekilmesi için bir takvim üzerinde anlaşacak, ateş edilmeyecek. İsrail'in de bu koşulları yerine getirmesi için fırsat tanınacak. Benim hiç muhatap olmadığım bir grup Hamas. Arap ve müslüman ülkeler bu noktada Hamas'la muhatap olacaklar.

Bunu yapmazlarla İsrail ABD'nin tam desteğiyle diğer liderlerimiz burada, başkan yardımız burada, kendileri bu sürece çok yakından dahil oldular. Tam oradaydılar. Binlerce yıldır ilk kez bu noktaya geldik. Tarihe bakarsanız binlerce yıldır bu durumdaydı. Artık Hamas tehdidini ortadan kaldırma hedefi doğrultusunda İsrail adım attı. Barışı getirme konusunda kararlı davrandım. Hamas anlaşmayı reddedebilir. Bu da mümkün. Umuyoruz ki olumlu cevap verirler. Olmazsa İsrail bizim tam desteğimizle gerekeni yapacaktır. Özellikle Hamas'ın yaratmış olduğu tehlikenin ve terörün sona ermesi gerekiyor. Uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi bu. Bu planın başarılı olması için bir uluslararası gözetim organının yaratılması, buna da Barış Kurulu diyeceğiz. Çok güzel bir isim.

Elbette bunun işe yaramasına ihtiyacımız var. Arap dünyasının liderleri, İsrail ve süreçte yer alan herkes bu sürece dahil olacak. ABD Başkanı Trump'ın isteğiyle yapacaklar bunu. Biraz ilave iş olacak onlar için. Bunu doğru yapmamız gerekiyor. Burada birçok liderle görüşeceğiz. Bu kurulda yer almak isteyen kişilerden biri İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair. Başka isimler var önümüzdeki günlerde isimlerini açıklayacağız. Herkes benim de bu kurulda olmamı istedi. Dünya Bankası ve diğer kurumlarla çalışarak yeni bir yönetimin kurulmasını sağlayacağız. Filistinlilerle birlikte nitelikli uzmanlar bu kurula katılacak. Hamas yetkilileri bu kurulda ve Gazze'nin yönetiminde doğrudan ve dolaylı bir rol üstlenmeyecek.

Hamas liderleri ve askerleri öldürüldü. 7 Ekim'i asla unutamayız. Binlerce kişi bunun bedelini ödedi. Artık rehineleri geri alma zamanı geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail'in pozisyonunda ve Filistin devleti konusunda çok net. 7 Ekim'i hatırlatıyor ve bunu ben ve birçok kişi anlıyor. Bu yaptığı şey İsrail için son derece iyi olacak. İsrail'de dört bir yanda kalabalıklar toplanıyor ve benim ismimi söylüyor. 'Lütfen rehineleri geri getirin ve savaşa son verin' diyorlar. Onlar artık bıkmışlar. Normal bir hayata nasıl döneceğini bilmiyoruz ama İsrail halkı artık normalizasyonun gelmesini istiyor. Birçok ülke Filistin devletini tanımış durumda. On yıllardır devam eden durumdan bıktıkları için bu adımı attılar. Ortadoğu ile ilgili hep aynı şeyleri söylediler, barışın gelmek istediklerini söylediler. Bunu benden fazla kimse isteyen yoktur ama asıl isteyen İsrail halkı. 32 cenaze ve 20 kişi canlı olarak geri gelsin ve barışı istiyorlar.

Hamas Filistinli halkı tarafından seçildi. İsrail Gazze'den çekildi. Barış içinde yaşayabilecekleri düşünülüyordu. Ama barışın tam tersi gerçekleşti. İsrail geri çekildi, Filistinlilere bıraktı. Bu güzel bir anlaşma gibi gelmiyor kulağa demiştim. Deniz kıyısını verdiler. 'Böyle bir anlaşmayı kim yapar ki?' dedim. Çok cömertçe davrandılar. Ortadoğu'da birçok açıdan çok güzel kara parçasını bıraktılar. Hamas 4 bin milden başka tünel inşa etti. İçlerini silahlar ve silah üretim merkezi inşa etti. Hastanelerin altına silahlar yerleştirdi. Hamas'ın merkezini vuruyorsunuz ama aynı anda bir okulu, camiyi, hastaneyi vurmuş oluyorsunuz. Filistinliler de barış içinde yaşamak istiyor. Birçoğunu gördüm. Filistinlilerin burada sorumluluk üstlenmelerini istiyorum kaderleri için. Onların kaderi kendi sorumluluğunda olmalı.

Teröre karşı koyup parlak bir gelecek hakkına sahipler. Filistin halkı bu reformu gerçekleştirmezse tek suçlu kendileri olacak. Destek veriyoruz, Arap dünyasının müslüman dünyasının desteğini veriyoruz. Artık bugün savaşın derhal sonlanmasını bekliyoruz. Tüm rehinelerimizi geri almayı bekliyoruz. Herşeyi geri getirmeyi umuyoruz. Kalıcı şekilde İsrail'in güvenliğini sağlayacak koşulları yaratmak istiyoruz. Filistinlilerin güvenliği de olacak bu. Havaya ateş ettik ama işe yarayacak mı bilmiyoruz. Önümüzdeki günler içinde ateş edilmemesi gerekir. O bölgenin liderleri de aslında bu ihtimalin gerçek olacağı konusunda umutlu. Bu anlaşmanın uzun vadeli barışa bizi götüreceğine inanıyorlar.

Burada İsrail'in yakın dostu olarak İbrahim sözleşmelerine aracılık ettim. Birçok insan Abraham diyor İbrahim diyorlar. Abraham kulağa daha zarif geliyor. Abraham sözleşmesi çok güzel. Bir grup dahiyle bu sözleşme hazırlandı. 4 ülke süreçte yer aldı. Bence bu aslında belki barışa yol açacak. Belki İran da buna dahil olabilir. İran'la çok iyi geçinemiyoruz ama burada gerçekten bir umut olduğuna inanıyorum. Onlar da bu sözleşmenin üyesi olabilir. Yıllar önce de bunu demiştim. Gerçekten onlar da burada olabilir. Onlar için de iyi bir şey olabilir. Ekonomik olarak iyi olabilir. Kudüs'te ABD Büyükelçiliği var. ABD Başkanları seçim kampanyalarında bunu söylüyorlardı. Neticede yapamadılar. Ben göreve geldiğimde bunu yapacağımızı söyledim. Tüm dünya böyle bir şey yapma' dediler. Sonuçta ben bunu hallettim.

Perşembe günü kararımı açıklamıştım. Çarşamba günü 'yapma' dediler. Ben de 'Cuma günü arayın' dedim. Sonra yine aradılar. Önceden konuşmak daha iyi olurdu dediğimi biliyorum. Herkes bu kararın dünyanın sonunu getireceğini söylüyorlardı. Ama hiçbir şey olmadı. Sadece sözümü tutmuş oldum. Yahudilerin olmasını istediği bir şeydi. Golan tepelerinde İsrail'in egemenliğini de tanıdım. BM çok ilginç vakaydı burada. Genel kurulda beni takdim ederken 'ABD Başkanı' dediler. Promterıma baktım hiçbir şey yoktu. Beni takdim ettiler ama promtırımda yazı ve metin yok. Sonra doğaçlama konuşma yaptım. Biden olsaydı herhalde yapamaz. İçimden gelen bir konuşma yapmış oldu. Kalbimden konuşmuş oldum. Yoksa başım büyük belaya girerdi.