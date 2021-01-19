Trump'tan giderayak kritik karar! Biden cephesinden ilk açıklama

AA 19 Ocak 2021 Salı 08:28 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 08:28

ABD Başkanı Donald Trump, Şengen bölgesi, İngiltere, İrlanda ve Brezilya'ya Kovid-19'dan dolayı seyahat yasağını, 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırdı.

Trump, 2020 Mart ayında Şengen bölgesinde yer alan Avrupa ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İrlanda ve Brezilya'dan ABD'ye seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarına getirilen seyahat yasaklarına ilişkin yeni bir karara imza attı.

Yasağın kaldırılmasına yönelik imzaladığı genelgede Trump, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), 26 Ocak'tan itibaren dış hatlardan seyahat eden tüm yolculardan "negatif" Kovid-19 test sonucu isteyeceğini anımsattı.

CDC'nin bu uygulamasının, sağlık açısından güvenliğin sağlanması adına yeterli olduğunu belirten Trump, bu tarihten itibaren söz konusu ülkelere yönelik yasakların da kalkacağını kaydetti.

BİDEN, TRUMP'IN KALDIRDIĞI KOVİD-19 SEYAHAT YASAĞINI UYGULAMAYA DEVAM EDECEK

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın bazı Avrupa ülkeleri ve Brezilya'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırma kararına karşı çıkarak, söz konusu yasakları kendi yönetiminin sürdüreceğini açıkladı.

Biden'ın, Beyaz Saray Sözcülüğüne seçtiği Jen Psaki, Twitter hesabından, "Sağlık ekibinin tavsiyesi doğrultusunda yönetimin söz konusu (seyahat) kısıtlamaları 26 Ocak'ta kaldırma gibi bir niyeti yok, aksine Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uluslararası seyahat konusundaki halk sağlığı önlemlerini artırmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.