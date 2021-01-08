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Dünya

Trump'tan göstericilere sert tepki: Bunun bedelini ödeyeceksiniz

ABD Başkanı Trump 'Yeni yönetim 20 Ocak'ta görevine başlayacak.' açıklamasında bulunurken, kongreyi basan göstericilere tepki gösterdi. Trump, 'Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz.' diye konuştu.

AA08 Ocak 2021 Cuma 07:30 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 07:30
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ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, yeni yönetimin 20 Ocak'ta görevine başlayacağını bildirdi.

Trump, çarşamba günü kendisini destekleyen göstericilerin Kongreyi basmasına gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından bir video mesaj yayımladı.

Kongreye yönelik baskını "çirkin bir saldırı" olarak nitelendiren Trump, "Tüm Amerikalılar gibi ben de şiddet, hukuksuzluk ve kargaşadan dolayı sarsıldım." ifadesini kullandı.

- TRUMP'TAN GÖSTERİCİLERE SERT TEPKİ

Trump, olayların başlamasından kısa süre sonra asayişin sağlanması için Ulusal Muhafızları ve federal güvenlik güçlerini görevlendirdiğini belirterek, "Amerika her zaman bir hukuk devleti olmuştur ve böyle de olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Protestoculara sert tepki gösteren Trump, "Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz." dedi.

- "BEN AMERİKAN DEMOKRASİSİNİ SAVUNMAK İÇİN ÇABALIYORDUM"

Ülkenin zorlu ve yoğun bir seçim sürecinden çıktığını dile getiren Trump, "Şimdi tansiyon düşmeli. Seçim kampanya ekibim seçim sonuçlarına itiraz için tüm hukuki yolları kullandı. Tek amacım, seçimin güvenliğini sağlamaktı. Ben Amerikan demokrasisini savunmak için çabalıyordum." diye konuştu.

Ülkedeki seçim sisteminde reformun şart olduğunun altını çizen Trump, "Şimdi, Kongre seçim sonuçlarını tescil etti ve yeni yönetim 20 Ocak'ta görevine başlayacak. Şu anda benim amacım yumuşak, düzenli ve kusursuz bir geçiş sürecini sağlamak." açıklaması yaptı.

Trump, 2020'nin ülke için zor bir dönem olduğunu ve kendilerinin de ellerinden geleni yaptığını belirterek, "Sevgili destekçilerim, biliyorum hayal kırıklığına uğradınız ancak şunu da bilmenizi isterim ki müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor." mesajını verdi.

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