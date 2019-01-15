ABD Başkanı Trump, Graham’ın “hükümeti geçici olarak aç” çağrısını reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham’ın hükümeti geçici olarak açıp bütçe müzakerelerine devam etme çağrısını reddetti.

Amerikan Çiftlik Bürosu’nun yüzüncüsü düzenlenen yıllık kongresine katılmak üzere New Orleans’a giderken Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Graham’ın hükümeti açma önerisini reddettiğini belirterek, “İlgilenmiyorum. Bunu çözmek istiyorum. Sadece ertelemek istemiyorum. Çözülmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Meksika sınırına duvar inşası için gerekli kaynağı temin etmek adına ulusal acil durum ilan etmek istemediğini belirten Trump, “Ulusal acil durum çağrısı yapmak istemiyorum. Bu çok basit, bunu yapmak zorunda olmamalıyız.” şeklinde konuştu.

Graham: Trump’ı kısa bir süreliğine hükümeti açmaya çağırıyorum

Cumhuriyetçi Parti’nin Trump’a en yakın isimlerinden olan Lindsey Graham, 22 Aralık’tan bu yana federal hükümetin kısmen kapalı olmasına sebebiyet veren bütçe krizi ile ilgili FOX News kanalına açıklamalarda bulunmuş, müzakerelerin yapılabilmesi için hükümeti geçici olarak açma çağrısı yapmıştı.

“Yasama seçeneğinin fişini çekmeden önce ki nerdeyse ordayız diye düşünüyorum, anlaşma yapıp yapamadığımızı görmek için hükümeti 3 hafta gibi kısa bir süre için açmayı öneriyorum.” diyen Graham, 3 hafta sonra Demokratlarla müzakerelerden yine sonuç çıkmaması durumunda Trump’ın ulusal acil durum yetkileriyle duvarı inşa etmeyi denemesi gerektiğini söylemişti.