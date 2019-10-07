19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8056
  • 6,3786
  • 278.468
  • 102993
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump'tan haddini aşan Türkiye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik harekatı konusunda Türkiye ile ilgili haddini aşan açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trump Twitter hesabından yaptığı skandal paylaşımda şu ifadeleri kullandı:  
 
"Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım)" ifadelerini kullandı. 
 
(Türkiye'nin) Avrupa ve diğerleri ile birlikte, yakalanan IŞİD'lileri ve ailelerini gözetmeleri gerekiyor. ABD, IŞİD'in yüzde 100'ünün yakalanması da dahil olmak üzere, beklenenden çok daha fazlasını yaptı. Şimdi bölgedeki diğerlerinin kendi bölgelerini korumalarının zamanı geldi.
 
Trump, sabah saatlerinde ise ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesi konusunda "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi" ifadesini kullanmıştı

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pentagon: Bölgedeki unsurlarımızı çektik

Pentagon: Bölgedeki unsurlarımızı çektik

ABD: Operasyonu durdurmak için de hiçbir askeri adım atmayacağız!

ABD: Operasyonu durdurmak için de hiçbir askeri adım atmayacağız!

15 Temmuz gecesi müezzini böyle darp etmişlerdi! Cezaları belli oldu

15 Temmuz gecesi müezzini böyle darp etmişlerdi! Cezaları belli oldu

Galatasaraylı yöneticiden kriz açıklaması

Galatasaraylı yöneticiden kriz açıklaması

Türkiye'yi küstahça tehdit etti: Suriye'ye bir adım bile atarsa...

Türkiye'yi küstahça tehdit etti: Suriye'ye bir adım bile atarsa...

Mete Yarar: ABD'ye geri adım attırmak başarıdır

Mete Yarar: ABD'ye geri adım attırmak başarıdır

İnanılmaz anlar! Yolcu uçağı nükleer başlıklı füzeyi böyle görüntüledi

İnanılmaz anlar! Yolcu uçağı nükleer başlıklı füzeyi böyle görüntüledi

Başkan Erdoğan: Ülkemizin bölgeye yönelik politikası açık ve nettir

Başkan Erdoğan: Ülkemizin bölgeye yönelik politikası açık ve nettir
 

POPÜLER HABERLER

Yolcu uçağı, nükleer başlıklı füzeyi böyle yakaladı

Yolcu uçağı, nükleer başlıklı füzeyi böyle yakaladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA