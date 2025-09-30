ABD Başkanı Donald Trump, Virginia eyaletindeki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları:

Hamas teklifi kabul etmeli. Bütün Arap ülkeleri anlaşmaya tamam dedi.

Rusya tarafından tehdit edildik. Nükleer denizaltı gönderdim.

Putin ve Zelenski'yi bir araya getirmeliyiz.

Nükleer tesislerimizi geliştireceğiz.

Gazze'de savaşı bitirmiş olabilirim.

Eğer nükleer silah kullanılırsa biz herkesten daha fazla nükleer silaha sahibiz.

Eğer seçimde hile yapılmasıydı ve ben başkan olsaydım Rusya-Ukrayna Savaşı kesinlikle olmazdı. Putin ve Zelenski'yi bir araya getirip Ukrayna Savaşı'nı da bitirebilirsek daha iyi olur.

