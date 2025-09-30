İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Trump'tan Hamas'a çağrı: Bütün Arap ülkeleri anlaşmayı kabul etti

Virginia eyaletindeki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, 'Hamas teklifi kabul etmeli. Bütün Arap ülkeleri anlaşmaya tamam dedi. Hamas anlaşmayalı uymalı, Gazze'de savaşı bitirmiş olabilirim.' ifadelerini kullandı.

AA30 Eylül 2025 Salı 16:34 - Güncelleme:
Trump'tan Hamas'a çağrı: Bütün Arap ülkeleri anlaşmayı kabul etti
ABD Başkanı Donald Trump, Virginia eyaletindeki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları:

Hamas teklifi kabul etmeli. Bütün Arap ülkeleri anlaşmaya tamam dedi.

Rusya tarafından tehdit edildik. Nükleer denizaltı gönderdim.

Putin ve Zelenski'yi bir araya getirmeliyiz.

Nükleer tesislerimizi geliştireceğiz.

Gazze'de savaşı bitirmiş olabilirim.

Eğer nükleer silah kullanılırsa biz herkesten daha fazla nükleer silaha sahibiz.

Eğer seçimde hile yapılmasıydı ve ben başkan olsaydım Rusya-Ukrayna Savaşı kesinlikle olmazdı. Putin ve Zelenski'yi bir araya getirip Ukrayna Savaşı'nı da bitirebilirsek daha iyi olur.

Hamas anlaşmayalı uymalı, Gazze'de savaşı bitirmiş olabilirim.

