23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7369
  • 6,3822
  • 277.166
  • 100088
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump'tan ''Hedasi Barajı'' görüşmelerine destek

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD yönetiminin Hedasi Barajı konusunda Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında süren görüşmeleri desteklediğini bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trump ve Sisi telefonda görüştü.

Trump görüşmede, Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Nil nehri üzerine inşa edilen Büyük Etiyopya Hedasi Barajı konusunda ortak bir anlaşmaya varmak için süren görüşmeleri desteklediğini vurguladı.

İki lider ayrıca terörle mücadele de dahil olmak üzere diğer kritik bölgesel ve ikili konuları ele aldı.

- Su savaşından endişe ediliyor

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir suyunun kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nın, Mısır'ın tek su kaynağı durumundaki Nil Nehri'ndeki payına olası olumsuz etkilerinden endişe ederken, elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya ise Hedasi Barajı'yla enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Özellikle Mısır ve Etiyopya tarafından yapılan sert açıklamalar, barajın iki ülke arasında "su savaşına" yol açabileceği endişelerini artırıyor.

- Taraflar Washington'da bir araya gelecek

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Hedasi Barajı konusunda, 6 Ekim'de yapılan toplantıda, Mısır'ın uluslararası ara bulucu talep etmesi üzerine görüşmeler tıkanmıştı.

ABD yönetimi, bu tıkanıklığın giderilmesi amacıyla 6 Kasım'da toplantı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Geçen cuma günü Mısır'ın ardından Sudan ve Etiyopya yönetimleri de ABD'nin arabuluculuk çağrısına olumlu cevap vermiş ve toplantıya dışişleri bakanları seviyesinde katılacaklarını açıklamıştı

Gezegendeki en hızlı uçaklardan biri! Batı için bir ´bilmece´... İşte özellikleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sağanak Marmaris'te hayatı felç etti

Sağanak Marmaris'te hayatı felç etti

MSB: Rasulayn'daki su tesisi onarılıp çalıştırılacak

MSB: Rasulayn'daki su tesisi onarılıp çalıştırılacak

Pakistan tazminat ödemekten Başkan Erdoğan'ın desteğiyle kurtuldu

Pakistan tazminat ödemekten Başkan Erdoğan'ın desteğiyle kurtuldu

Bodrum'da sokaklar göle döndü! Çöp konteynerleri sürüklendi, asfaltlar patladı...

Bodrum'da sokaklar göle döndü! Çöp konteynerleri sürüklendi, asfaltlar patladı...

Silah sesleri başkent sokaklarında duyuluyor! Erişimi yeniden kestiler

Silah sesleri başkent sokaklarında duyuluyor! Erişimi yeniden kestiler

Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan şoför hakkında yeni gelişme

Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan şoför hakkında yeni gelişme

WhatsApp grubundaki paylaşımları tepki gören doktor açığa alındı

WhatsApp grubundaki paylaşımları tepki gören doktor açığa alındı

Emine Bulut cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Emine Bulut cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
 

POPÜLER HABERLER

Ekrem İmamoğlu’nun korumaları trafikte dehşet saçtı

Ekrem İmamoğlu’nun korumaları trafikte dehşet saçtı

Dansçı casus Mata Hari'nin gizemli yaşamı

Dansçı casus Mata Hari'nin gizemli yaşamı

İnsanları ürküten bedenlerini bu hale getirdiler

İnsanları ürküten bedenlerini bu hale getirdiler

1229 yılında yaptırıldı, askeri üs olarak kullanılıyordu

1229 yılında yaptırıldı, askeri üs olarak kullanılıyordu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA