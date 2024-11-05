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Dünya

Trump'tan iddialı 'zafer' mesajı! Salıncak eyaletler adına gönderme: Yarışa önde girdik

ABD'de bugün 60. başkanlık seçimi için oy verme işlemi devam ederken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump seçim mesajında, 'Birlikte muazzam bir zafer kazanacağız' demişti. Salıncak eyaletler adına da rakibi Harris'e gönderme yapan Trump, 'Yarışa önde girdik sandıklardan güçlü çıkacağız' açıklamasında bulundu.

DHA5 Kasım 2024 Salı 18:44 - Güncelleme:
Trump'tan iddialı 'zafer' mesajı! Salıncak eyaletler adına gönderme: Yarışa önde girdik
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ABD'de halk, bugün 60'ıncı başkanlık seçimi için sandık başında. Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'te başladığı ülkede, seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında karar verecek.

"YARIŞA ÖNDE GİRDİK"

Yarışa önde girdiklerini, sandıklardan güçlü çıkacaklarını söyleyen Trump, "Çok özgüvenli hissediyorum." dedi.

Açıklamasında İran'a da değinen Trump, "İran'ın başarılı olmasını istiyorum ama nükleer silaha sahip olamazlar." ifadelerini kullandı.

ZAFER MESAJI VERMİŞTİ

Trump, oy verme işlemi devam ederken yayınladığı mesajında, " Artık resmi olarak Seçim günü! Bu, Amerikan Tarihinin en önemli günü olacak. Seçmenlerin coşkusu tavan yapmış durumda çünkü insanlar Amerika'yı Yeniden Büyük Yapmak istiyor. Bu da kuyrukların uzun olacağı anlamına geliyor!" demişti.

"SALINCAK EYALETLER TOPARLANIP EVİNİZE GİTMENİZİ İSTİYOR"

Öte yandan Trump, "Ne kadar uzun sürerse sürsün oyunuzu vermenizi istiyorum. Radikal Komünist Demokratlar toparlanıp evinize gitmenizi istiyor. Birlikte muazzam bir zafer kazanacağız ve ABD'yi yeniden en büyük yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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