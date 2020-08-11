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Dünya

Trump'tan ilginç açıklama: Seçimi kaybedersem ABD'liler Çinçe öğrenmek zorunda kalır

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım'da yapılacak seçimleri Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanması durumunda ABD halkının Çince öğrenmek zorunda kalabileceğini söyledi.

AA11 Ağustos 2020 Salı 22:39 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 22:39
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ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo programında, Demokrat rakibi Biden'ın Çin konusundaki tutumunu eleştirerek, "Seçimleri ben kazanamazsam, Çin ABD'nin sahibi olacak. Sonra da ABD'liler Çince konuşmayı öğrenmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortaya çıkmadan önce kendisinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakın ilişkisi olduğunu belirten Donald Trump, "Bizim ilişkimiz artık çok iyi değil, çünkü Kovid-19 konusunda gerekeni yapmadılar." dedi.

Şi Cinping ile uzun süredir görüşmediğini vurgulayan Trump, Çin'de ortaya çıkan virüsün kendisinin siyasi duruşunu da etkilediğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, "Çin vebası (Kovid-19) bizim ülkemize gelmeden önce bence George Washington bile seçimlerde beni yenmekte zorluk yaşardı." yorumu yaptı.

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