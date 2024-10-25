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Dünya

Trump'tan ilginç çıkış: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 5 Kasım'daki seçimlerde başkan adayı Donald Trump, başkan olursa Özel Yetkili Savcı Jack Smith'i '2 saniyede kovacağını' söyledi.

AA25 Ekim 2024 Cuma 08:01 - Güncelleme:
Trump'tan ilginç çıkış: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 5 Kasım'daki seçimlerde başkan adayı Donald Trump, başkan olması halinde, kendisi hakkındaki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith'i "2 saniyede kovacağını" belirtti.

Trump, bir radyo programında verdiği mülakatta sunucunun, "Başkan olduğunuzda bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Ya kendinize af çıkaracaksınız ya da Jack Smith'i kovmak zorunda kalacaksınız. Hangisini yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı.

Smith'in "hilekar" olduğunu savunan Trump, Smith'i "2 saniyede kovacağını" ve bu konunun başkan olduğunda "ele alınacak ilk konulardan" olduğunu ifade etti.

- 6 OCAK KONGRE BASKINI OLAYLARI VE 2020 BAŞKANLIK SEÇİM SONUÇLARINA MÜDAHALE DAVASI

Eski Başkan Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskını olayları ve 2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale girişimi nedeniyle savcı Smith'in kendisine yönelik Ağustos 2023'te açtığı ceza davasında hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Trump, 6 Ocak olayları sırasında Beyaz Saray'da görevde olduğunu ve Başkan olarak "dokunulmazlığı" bulunduğunu savunarak, davanın düşürülmesi için Temyiz Mahkemesine başvurmuştu. ABD Yüksek Mahkemesi, 1 Temmuz'da, hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 seçimlerine müdahale iddiaları için Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı" bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla Trump'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Savcı Smith'in de 2 Ekim'de Trump'ın "işlediği suçların temelde özel alana girdiğini" savunan yeni bir iddianame hazırladığı ve eski başkanın "diğer bütün vatandaşlar gibi yargılanması gerektiğini" belirttiği haberlere yansımıştı.

Trump'ın ekibine 7 Kasım'a kadar Smith'in iddianamesine yanıt vermesi için süre tanıyan Yargıç Tanya Chutkan'ın her iki tarafın savunmalarını inceledikten sonra Trump'ın yargılanıp yargılanmayacağına karar vermesi gerekiyor.

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