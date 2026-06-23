Trump'tan İran açıklaması: Tamamen razı oldular

Trump, sosyal medya hesabından, İran ile devam eden müzakerelere ilişkin paylaşım yaptı.

İran tarafının ve medyanın "ABD'nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermeye" çalıştığını savunan Trump, "İran uzak geleceğe kadar, yani sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tam ve eksiksiz razı oldu. Bu, 'nükleer dürüstlüğü' sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran tarafının buna razı olmadığı bir senaryoda müzakerelerin bitmiş olacağını belirterek, "İran'ın verdiği bu ve diğer önemli tavizlere dayanarak Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve deniz ablukasının artık uygulanmamasına izin vermeyi kabul ettim. Bu şu anda çok düşük bir ihtimal gibi görünüyor ancak olur da ablukanın yeniden uygulanması gerekirse diye tüm gemiler yerinde kalacak." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığının serbest bırakacağı İran varlıkları ve kaldıracağı yaptırımlar sonucu açığa çıkacak kaynakların, yine ABD'nin kontrol ettiği bir hesaba aktarılacağını belirten Trump, bunların Amerikalı üreticilerden gıda ve tıbbi malzeme satın almak için kullanılacağını kaydetti.

İran'ın mısır, buğday ve soya gibi gıda ürünlerine ihtiyaç duyduğuna işaret eden Trump, paylaşımında, "Bu bir insani kriz ve çok geç olmadan, şimdi yardım etmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Görüşmeler iyi gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, başka bir paylaşımında da Hürmüz Boğazı'ndan dün 19 milyon varil petrol taşınmasıyla "rekor kırıldığını" aktararak, "Petrol fiyatları düşüyor ve dünya daha güvenli bir yer." görüşünü paylaştı.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

ABD Başkanı Trump: İran gelecekte en üst düzey nükleer denetimlere tamamen razı oldu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat kapsamında süren teknik görüşmelerde İran'ın nükleer programı, balistik füze kapasitesi, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi konuların ele alınacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, serbest bırakılacak İran'ın dondurulmuş varlıklarının ABD ürünleri satın almak için kullanılmasına ilişkin haberlere değinerek, "Genel olarak, bu fonların nasıl yönlendirileceğine dair herhangi bir kısıtlamayla karşı karşıya değiliz. Varlıklarımız tamamen ülkenin çıkarına ve faydasına olacak şekilde kullanılacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının ardından belirli ürünlerin satın alımında kullanılacağı yönündeki iddialar hakkında, "Dondurulmuş varlıklarla ilgili bir sınırlama söz konusu değil." dedi.

Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, ülkesinin, Orta Doğu'daki çatışmalara kapsamlı çözüm bulunması amacıyla uluslararası platformlarda girişimlerini sürdüreceğini bildirdi.

10.12 İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile nihai bir anlaşmaya varılması amacıyla İsviçre'de yapılan teknik görüşmelerin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

09:20 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerin, tarafların imzaladığı mutabakat zaptındaki yükümlülüklerine bağlılığı ve mutabakattaki maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacağını belirtti.

09:02 Küresel piyasalarda, ABD-İran hattındaki olumlu diplomatik gelişmelere karşın, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin para politikası duruşunu gelecek yıl da sürdüreceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve teknoloji şirketlerinin artan nakit ihtiyacına ilişkin endişeler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

03.34 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin asla savaş öncesindeki haline dönmeyeceğini belirterek, "Elbette uluslararası düzenlemelere uyulacak, ancak Hürmüz Boğazı'nı İran yönetecek" açıklamasında bulundu.

03.20 ABD'li bir yetkili, Lübnan'daki ateşkesi ve "çatışma" durumunu izlemek için ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bir "mekanizma" başlattığını ifade etti.

02.44 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına rağmen, Lübnan'ın güneyinde "güvenli bölge" olarak adlandırdıkları şeridi işgal etmeye devam edeceklerini belirtti.

00.04 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen sürecin olumlu ilerlediğini belirterek "Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım." dedi.

23.35 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni düzenlemeler hakkında görüşmeler yapmak üzere Umman'a geldi.

22.55 ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran ile yapılan müzakerelerin ardından İsviçre'den ayrılırken, "Teknik müzakerelerde ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz" dedi.