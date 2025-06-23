İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2025 Pazartesi / 27 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,6592
  • EURO
    45,9709
  • ALTIN
    4309.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan İran açıklaması... ''Vurulan tesisler tamamen yıkıldı''
Dünya

Trump'tan İran açıklaması... ''Vurulan tesisler tamamen yıkıldı''

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'da bulunan 3 nükleer tesise düzenlediği saldırının ardından bu üslerin 'tamamen yıkıldığını' ifade etti.

AA23 Haziran 2025 Pazartesi 22:08 - Güncelleme:
Trump'tan İran açıklaması... ''Vurulan tesisler tamamen yıkıldı''
ABONE OL

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden ABD'nin İran'a hava saldırısında 3 nükleer tesise verilen zarara ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'nin İran'da vurduğu yerlerin "tamamen yıkıldığını" belirten Trump, "Sadece sahte haberler, mümkün olduğunca küçük düşürmek için farklı şeyler söylüyor." dedi.

Trump, "sahte haber üretenler" olarak adlandırdığı CNN'den Allison Cooper'ı, ABC News'ten Jonny Karl'ı ve NBC News'ü hedef aldı.

Medyadaki "ahlaksızların" hiç bitmediğini vurgulayan Trump, "Bu yüzden reytingleri tüm zamanların en düşük seviyesinde. Sıfır güvenilirlik!" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.