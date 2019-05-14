24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0614
  • 6,8164
  • 253.005
  • 87.327
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump’tan, İran için 120 bin asker istendi

New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Başkan Donald Trump’tan olası bir İran işgali için 120 bin asker istediğini iddia etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Başkan Donald Trump’ın üst düzey güvenlik danışmanlarıyla birlikte geçtiğimiz Perşembe bir toplantı yaptığını ve Orta Doğu’ya asker göndermeyi öngören bir askeri plan hakkında konuştuklarını ileri sürdü. New York Times, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın bu toplantıda, İran’ın Amerikan kuvvetlerine saldırması veya nükleer silahlarla ilgili çalışmaları hızlandırması durumunda Orta Doğu’ya 120 bin asker göndermeyi öngören güncellenmiş bir askeri plan sunduğunu yazdı. Bu planın Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John R. Bolton liderliğindeki şahinler tarafından gündeme getirildiği belirtildi.
 
Gelişme üzerine, Tahran'la yüzleşmek için 10 yıldan fazla bir süre önce Başkan George W. Bush tarafından görmezden gelinen, Bolton etkisini yansıttığı iddia edildi. ABD’yi, Afganistan ve Suriye’den çıkarmaya çalışan Trump’ın Orta Doğu’ya bu kadar yüksek sayıda Amerikan kuvvetini göndermeyeceği de uzmanlar tarafından gündeme getirildi.
 

ZARAR GÖRE GEMİLER İÇİN İRAN SUÇLANDI

 
Öte yandan Fox News’e konuşan bir yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında dört ticari gemiye zarar veren patlamalar için İran destekli vekilleri suçladı. BAE'nin Şarika Emirliği yakınında Norveç bayraklı gemi, iki Suudi petrol tankeri ve bir tankerinin hepsi zarar gördüğü ve gemilerde 5 ila 10’ar metrelik delikler bulunduğu biliniyor.

İmamoğlu, soru soran gazeteciyi korumalarına dövdürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rumlar Akdeniz’de ateşle oynuyor

Rumlar Akdeniz’de ateşle oynuyor

Bakanlıktan uyarı geldi! Sakın yemeyin

Bakanlıktan uyarı geldi! Sakın yemeyin

WhatsApp o telefonlardan desteği kesecek!

WhatsApp o telefonlardan desteği kesecek!

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Denizkurdu'ndan gururlandıran görüntüler

Denizkurdu'ndan gururlandıran görüntüler

'Türkiye, dünyada ilk 5’e girecek'

'Türkiye, dünyada ilk 5’e girecek'

Usta sanatçı Eşref Kolçak'tan üzücü haber

Usta sanatçı Eşref Kolçak'tan üzücü haber

İngiltere yeni havalimanını kıskanıyor

İngiltere yeni havalimanını kıskanıyor
 

POPÜLER HABERLER

Kosova’da gündem ´ayı´

Kosova’da gündem ´ayı´

Düşük emekli maaşlarına intibak ayarı

Düşük emekli maaşlarına intibak ayarı

Bir zamanlar 'Dük'lerin gemisiydi, şimdi ise...

Bir zamanlar 'Dük'lerin gemisiydi, şimdi ise...

WhatsApp o telefonlardan desteği kesecek!

WhatsApp o telefonlardan desteği kesecek!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA