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Trump'tan iş birliği mesajı: Siz çok değerli bir müttefiksiniz

ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Washington'daki akşam yemeğinde karşılıklı yapıcı iş birliği mesajları verdi. Trump, '(İki ülke arasında) Her şeyin çok olumlu olacağını biliyorum. Siz çok değerli bir müttefiksiniz ve bize büyük bir askeri üs ve askeri havalimanı konusunda çok yardımcı oldunuz.' değerlendirmesini yaptı.

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ABD temaslarına pazartesi günü başlayan Katar Emiri Şeyh Temim, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ev sahipliğini yaptığı akşam yemeğinde Trump ile bir araya geldi.

Trump, yemekte yaptığı konuşmada, Katar'ın ABD'ye yaptığı yatırımlardan övgüyle söz ederek, yeni yatırımların da yolda olduğunu ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Emir ile salı günü Beyaz Saray'da bir araya geleceklerini kaydeden Trump, "(İki ülke arasında) Her şeyin çok olumlu olacağını biliyorum. Siz çok değerli bir müttefiksiniz ve bize büyük bir askeri üs ve askeri havalimanı konusunda çok yardımcı oldunuz." değerlendirmesini yaptı.

"BÖLGEMİZDE BİZİM DÜŞÜNCELERİMİZİ PAYLAŞMAYANLAR VAR"

Katar Emiri Şeyh Temim de iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının çokluğuna işaret etti. Şeyh Temim, "Bu ziyaretim ortak olarak paylaştığımız bu idealleri bir kez daha vurgulamaktadır. Bugün burada güçlü ekonomik ortaklığımızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeyh Temim'in, "Maalesef bölgemizde bizim bu düşüncelerimizi paylaşmayanlar var. Bugünün dünyasında müttefiklik ilişkileri belirli ortaklıklarla yapılır ve bazı belirli müttefikler gerçekten dost değillerdir. Fakat ABD ile Katar ortak, müttefik ve dosttur." sözleri dikkati çekti.

İki lider arasında bugün Beyaz Saray'da yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde özellikle ikili ticari ve askeri ilişkiler ile bölgesel güvenlik konularının öne çıkması bekleniyor.

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