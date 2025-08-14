İSTANBUL 30°C / 24°C
14 Ağustos 2025 Perşembe
Trump'tan İsrail'i zora sokacak adım: Gazetecilerin Gazze'ye girmesini isterim

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişine izin verdiğini görmek istediğini söyledi.

14 Ağustos 2025 Perşembe 21:46
ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye basın mensuplarının girmesi konusunda değerlendirmede bulundu.

Trump, "Gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermesi konusunda İsrail'e baskı yapacak mısınız?" şeklindeki soruya, "Bunun olmasını isterim. Gazetecilerin içeri girmesine hiçbir itirazım yok. Eğer gazeteciyseniz orada röportaj yapmak tehlikeli olabilir, bunu da biliyorsunuz ancak bunun olduğunu (basın mensuplarının Gazze'ye girdiğini) görmek isterim." diye yanıt verdi.

