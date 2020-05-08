İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1192
  • EURO
    7,753
  • ALTIN
    391.841
  • BIST100
    97856.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan işsizlik açıklaması: Kayıplar yakında telafi edilecek
Dünya

Trump'tan işsizlik açıklaması: Kayıplar yakında telafi edilecek

BD'de koronavirüs nedeniyle işsizlik oranı yüzde 10.3'ten 14.7'ye yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iş kayıplarının yakında telafi edileceğini söyledi.

DHA08 Mayıs 2020 Cuma 16:44 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 16:44
ABONE OL

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ekonomik problemleri de beraberinde getirdi. Nisan ayında ABD’deki virüs vakalarının artmasıyla ve ülkenin merkez üssü haline gelmesiyle işsizlik oranı 10.3’yen, 14.7’ye yükseldi. ABD aylık işsizlik raporuna göre ülkede sadece Nisan ayında 20 milyondan fazla kişi işini kaybetti.

TRUMP: TÜM İŞ KAYIPLARI TELAFİ EDİLECEK

Söz konusu sayıların açıklanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, “Tüm bu iş kayıpları yakında telafi edilecektir” ifadelerini kullandı. Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı, ülke ekonomisinin koronavirüs salgını nedeniyle 2020’nin ilk aylarında yüzde 4.8 düştüğünü açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına teşekkür klibi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.