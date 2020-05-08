DHA 08 Mayıs 2020 Cuma 16:44 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 16:44

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ekonomik problemleri de beraberinde getirdi. Nisan ayında ABD’deki virüs vakalarının artmasıyla ve ülkenin merkez üssü haline gelmesiyle işsizlik oranı 10.3’yen, 14.7’ye yükseldi. ABD aylık işsizlik raporuna göre ülkede sadece Nisan ayında 20 milyondan fazla kişi işini kaybetti.

TRUMP: TÜM İŞ KAYIPLARI TELAFİ EDİLECEK

Söz konusu sayıların açıklanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, “Tüm bu iş kayıpları yakında telafi edilecektir” ifadelerini kullandı. Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı, ülke ekonomisinin koronavirüs salgını nedeniyle 2020’nin ilk aylarında yüzde 4.8 düştüğünü açıkladı.